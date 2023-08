Volley, l’Italia supera la Francia con un netto 3-0 in un incontro amichevole

Serata positiva per la pallavolo azzurra. Mentre la Nazionale femminile vinceva il suo incontro contro la Svizzera ai Campionati Europei, la squadra maschile si imponeva in amichevole contro la Francia. A Cracovia, in Polonia, nella manifestazione “Memorial Wagner”, gli azzurri si sono imposti per 3-0 (29-27, 25-21, 25-20).

Il CT Fefé De Giorgi decide di affidarsi dal primo minuto al sestetto (+1) visto nelle Finals di VNL, con Giannelli e Romanò in diagonale, Lavia e Michieletto schiacciatori, Russo e Galassi al centro e Balaso libero. Durante il corso dell’incontro ci sarà spazio anche per Alessandro Bovolenta, all’esordio con la maglia azzurra.

Dopo un primo set equilibratissimo e deciso solo nel finale grazie ad un attacco di Michieletto, gli azzurri riescono ad imporre il proprio gioco nei successivi parziali. In entrambi i casi il punteggio rimane in sostanziale parità fino alle fasi decisive, quando i Campioni del Mondo fanno valere la propria qualità al servizio ed a muro.

Alessandro Michieletto chiude da top scorer con 13 punti, seguito da Yuri Romanò e Daniele Lavia con 11. Per la Francia i migliori sono Kevin Tillie con 11 punti e Jean Patry con 10. Gli azzurri scenderanno nuovamente in campo domani alle ore 14.00 contro la Slovenia, che oggi ha battuto i padroni di casa per 3-0.

Foto: FIVB