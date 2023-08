Volley, Europei 2023: risultati 18 agosto. Inizio in discesa per Turchia, Serbia e Polonia, vittorie importanti per Bosnia e Francia

Quarta giornata ricca di incontri ai Campionati Europei di volley femminile 2023. Sparsi tra le quattro sedi della manifestazione continentale, si sono tenute sette partite (a cui si aggiungerà il match tra Italia e Svizzera), che hanno visto l’esordio di alcune delle grandi favorite per la vittoria finale.

La Serbia si è liberata senza grossi patemi di una modesta Ucraina, battuta per 3-0 (25-14, 25-19, 25-16). Subito grande protagonista la fenomenale opposta balcanica Tijana Boskovic, autrice di 22 punti con 14 attacchi a segno, 3 muri e ben 5 ace. Decisivo anche l’apporto della centrale Milena Popovic con 10 punti.

Tutto facile anche per la Turchia, chiamata all’insidioso test Svezia. A nulla sono serviti i 12 punti di Isabelle Haak, incapace di evitare il nettissimo punteggio di 3-0 (25-22, 25-18, 25-13) con cui le turche si sono imposte. 19 punti per Melissa Vargas accompagnati dai 12 di Ebrar Karakurt, schierata ancora come schiacciatrice.

Vittoria per 0-3 (19-25, 14-25, 19-25) anche per la Polonia, che conferma il suo ottimo stato di forma sbarazzandosi della Slovenia. Solita distribuzione dei punti in casa polacca tra cui spiccano i 13 di Magdalena Stysiak e Martyna Lukasik. Debutto con netta vittoria anche per la nazionale dei Paesi Bassi che supera per 3-0 (25-20, 25-19, 25-19) la Slovacchia.

Negli altri match di giornata da segnalare la vittoria di un ottimo Azerbaigian, in grado di superare agevolmente per 3-0 la Repubblica Ceca e due incontri finiti al tie-break: la Bosnia ripete la vittoria al quinto set centrata contro la Svizzera anche contro una Croazia deludente, mentre la Francia supera 3-2 la Spagna in un incontro importante per gli equilibri del girone D.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo