Basket, l’Italia si avvicina al Mondiale affrontando Brasile e Nuova Zelanda

L’ultima fermata prima del Mondiale nelle Filippine è Shenzen in Cina. Qui l’Italia di Gianmarco Pozzecco disputerà le restanti due amichevoli di preparazione alla rassegna iridata. Gli azzurri prenderanno parte alla Solidarity Cup, torneo nel quale affronteranno il Brasile (domenica 20 agosto) e la Nuova Zelanda (lunedì 21 agosto).

L’Italia è volata ieri da Roma verso la Cina con il CT azzurro che ha scelto ufficialmente i dodici azzurri per il Mondiale, con gli ultimi tagli di Guglielmo Caruso e Tomas Woldetensae arrivati dopo l’amichevole disputata a Ravenna contro il Porto Rico, che è stata anche l’occasione per un meraviglioso saluto a Gigi Datome nella sua ultima partita in Italia da giocatore.

Un’estate finora eccezionale quella dell’Italbasket, che ha vinto tutte le amichevoli disputate. Spiccano soprattutto i successi con Serbia e Grecia nel Torneo dell’Acropoli, ma in precedenza erano arrivati anche quelli con Turchia (al supplementare) e Cina nella Trentino Cup. Un avvicinamento al Mondiale decisamente positivo e le ultime due sfide con Brasile e Nuova Zelanda serviranno ad affinare gli ultimi meccanismi in vista dell’esordio iridato, che sarà il 25 agosto contro l’Angola.

Si comincia contro i verdeoro, squadra dall’ottima esperienza nei grandi appuntamenti (vedi la presenza di un veterano come Marcelinho), con alcune buone individualità anche dal mondo NBA. Il Brasile è stato sorteggiato nel gruppo della Spagna e si giocherà con Iran e Costa D’Avorio il passaggio agli ottavi di finale. Sarà una partita sicuramente importante per l’Italia, un test ulteriore per valutare gli azzurri a pochissimi giorni dalla prima ufficiale nelle Filippine.

Più agevole sulla carta la sfida con la Nuova Zelanda, che è una formazione sicuramente di livello più basso rispetto al Brasile. Sarà comunque una partita importante, contro una squadra fisica e dunque un ulteriore esame per gli azzurri. I neozelandesi sono finiti nel girone con Stati Uniti, Grecia e Giordania e sperano nell’impresa contro i greci per regalarsi un clamoroso passaggio agli ottavi di finale.

