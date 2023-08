Basket, Europei U16 2023: la Spagna batte l’Italia e si aggiudica il torneo continentale! Non bastano i 19 punti di Garavaglia

L’Italbasket Under 16 non riesce nell’impresa: agli Europei in svolgimento a Skopje (Macedonia del Nord) è la Spagna ad aggiudicarsi la finale per 68-77, salendo così sul trono continentale di categoria per la sesta volta nella sua storia. Decisivi sono stati i break messi a segno dagli spagnoli nei quarti centrali e negli ultimi minuti della frazione conclusiva, con l’Italia che ha provato a rimanere a galla salvo cedere alla distanza.

Non bastano i 19 punti di un mai domo Diego Garvaglia ed i 13 di Adrian Mathis a ribaltare l’inerzia del match per i ragazzi del CT Giuseppe Mangone, mentre tra le Furie Rosse il top scorer è Guillermo Del Pino con ben 22 punti.

Avvio di match equilibrato, con le due squadre che lottano subito punto a punto (4-4). Gli Azzurri provano a prendere un piccolo margine con Nistrio e Garavaglia (8-4), ma gli iberici ricuciono subito lo strappo e mettono la freccia con Alberto Blanco (8-11). Mathis segna due canestri in fila per il nuovo +1 Italia (14-13), ma gli avversari non arretrano di un centimetro e ritornano in vantaggio grazie al 2/2 di Garcia-Plata dalla lunetta (17-19). Matteo Accorsi pareggia subito i conti (19-19), ma la tripla di Del Pino tiene la Spagna a +3 alla prima sirena (19-22).

Nel secondo quarto la Spagna prova a prendere il largo, trascinata dai canestri di Garcia-Plata e di Guillermo del Pino (25-31). L’Italia cerca di rimanere in scia grazie ad un piazzato di Diego Garavaglia e ad una penetrazione di Maikcol Perez (29-33), ma gli iberici continuano a spingere sull’acceleratore e toccano anche il +10 dopo l’appoggio al tabellone di Daniel Balde (29-39): time-out immediato del CT Giuseppe Mangone a meno di tre minuti dal termine del primo tempo. Non trema la mano a Francesco Carnevale dalla lunetta: 3/3 e -7 (32-39), gli Azzurri battono un colpo. Una penetrazIone di Guillermo Del Pino fissa il punteggio su 32-41 con cui si va all’intervallo lungo.

Terzo quarto che si apre con la tripla di Guillermo Del Pino (32-44), ma l’Italia non si perde d’animo e piazza un mini-break di 6-0 con il trio Nistrio-Garavaglia-Mathis per ricucire lo strappo (38-44). Gli iberici tornano a segnare con Ignacio Campoy, ma Diego Garavaglia tiene gli Azzurri a due possessi pieni di svantaggio quando si passa alla seconda metà di questa frazione (42-48). Diego Garavaglia è perfetto dall’arco: bomba e -3 (45-48), ma le Furie Rosse reagiscono e piazzano un mini-parziale di 4-0 per tornare a +7 (45-52). Due liberi di Maikcol Perez valgono il 47-53 con cui si va all’ultima pausa breve di questa finale.

Nella frazione conclusiva gli Azzurri innestano subito le marce alte: break di 6-0 firmato Hassan-Perez-Garavaglia e match nuovamente in parità (53-53), con il CT Peralta che deve chiamare time-out. Garcia-Plata riporta la Spagna a +2 (53-55), ma l’Italia torna nuovamente a spingere sull’acceleratore: Patrick Hassan spara la tripla del +5 (61-56). La Roja si ricompone e mette la freccia con due canestri in fila di Del Pino e Huelves (63-64): coach Mangone ferma il gioco per un minuto di sospensione a -3’10” dalla sirena finale. Patrick Hassan tiene a galla gli Azzurri (65-67), ma gli spagnoli sembrano aver ritrovato fluidità in attacco e prendono un margine di sicurezza grazie alla tripla di Maximo Garcia-Plata (65-72). Ancora Garcia-Plata da due che avvicina gli iberici al successo (65-74), mentre Matteo Accorsi segna la tripla della disperazione per l’Italia (68-75). Due liberi di Guillermo Del Pino fissano così il punteggio sul 68-77 con cui la Roja si aggiudica il match e diventa Campione d’Europa Under 16 di basket!

IL TABELLINO DEL MATCH

ITALIA-SPAGNA 68-77 (19-22, 13-19, 15-12, 21-24)

Italia: Accorsi 5, Garavaglia 19, Hassan 5, Mathis 13, Perez 10, Abreu, Bandirali ne, Carnevale 3, Ceccato, Granai 5, Lonati ne, Nistrio 8.

Spagna: Campoy 6, Del Pino 22, Garcia-Plata 16, Gimenez 5, Huelves 8, Balde 3, Blanco 6, Cebolla, Del Castillo, Kemu 2, Platteeuw 9, Salazar.

Foto: fiba.basketball