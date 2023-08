Beach volley, World Tour 2023. Cina profeta in patria a Wenzhou! Austriache e lettoni fanno piangere la Polonia a Varsavia

Doppio trionfo cinese sulla sabbia di casa di Wenzhou Cangnan e successi di Austria e Lettonia in finale contro le coppie di casa sulla sabbia di Varsavia. Questo in estrema sintesi l’esito dei due Futures in programma nel fine settimana, in attesa del grande appuntamento di Amburgo da mercoledì.

A Wenzhou le coppie cinesi non lasciano scampo alle rivali. In campo maschile sono Wu Jiaxin/Ha Likejiang, in rotta di collisione con Nicolai/Cottafava nelle qualificazioni di Amburgo, a vincere il titolo tra le mura amiche battendo in finale 2-0 (21-15, 21-17) i neozelandesi Nicklin/Fuller. Terzo gradino del podio per gli iraniani Pourasgari/Aghajani c he hanno sconfitto 2-0 (21-18, 21-19) la coppia cinese Wu Jiaxin/Ha Likejiang. Così le semifinali maschili: Wang/Li (Chn)-Wu Jiaxin/Ha Likejiang (Chn) 0-2 (14-21, 9-21), Nicklin/Fuller (Nzl)-Pourasgari/Aghajani (Iri) 2-0 (21-17, 21-14)

In campo femminile il derby in finale tutto cinese è andato a Zeng/Lin che hanno sconfitto 2-0 (21-12, 21-15) al termine di un incontro a senso unico le connazionali Wang/Zhu Lingdi. A completare il podio tutto cinese la coppia Yan/Zhou che ha sconfitto 2.-0 (21-19, 21-16) le australiane Johnson/Fleming. Così le semifinali femminili: Zeng/Lin (Chn)-Yan/Zhou (Chn) 2-1 (18-21, 21-17, 15-13), Johnson/Fleming (Aus)-Wang/Zhu Lingdi (Chn) 0-2 (17-21, 15-21).

A Varsavia la Polonia non riesce a far festa e conquista un doppio secondo posto che non può soddisfare fino in fondo. In campo femminile provano a rilanciarsi dopo una stagione non semplice le sorelle austriache Klinger/Klinger che in finale 2-0 821-14, 21-19) le padrone di casa allieve di Andrea Raffaelli Gruszczynska/Wachowicz. Terzo gradino del podio per le francesi Vieira/Chamereau che hanno battuto 2-1 (18-21, 21-18, 15-10) le norvegesi Helland-Hansen/Olimstad. Così le semifinali: Vieira/Chamereau (Fra)-Klinger/Klinger (Aut) 1-2 (18-21, 21-17, 8-15), Gruszczynska/Wachowicz (Pol)-Helland-Hansen/Olimstad (Nor) 2-0 (22-20, 21-17).

In campo maschile successo lettone con Plavins/Fokerots che superano in finale 2-0 (26-24, 21-16) i padroni di casa Brozyniak/Janiak e conquistando la prima vittoria assieme, mentre si tratta del secondo podio. Terzo posto finale per l’altra coppia lettone, Bulgacs/Tocs che ha sconfitto nella sfida per la terza piazza i lituani Vasiljev/Juchnevic 2-1 (21-18, 19-21, 15-12). Così le semifinali: Bulgacs/Tocs (Lat)-Plavins/Fokerots (Lat) 0-2 (18-21, 17-21), Vasiljev/Juchnevic (Ltu)-Brozyniak/Janiak (Pol) 0-2 (20-22, 20-22).

Foto Fivb