Basket, Coppa Italia: l’evento si terrà a Torino nel 2024 e nel 2025

Mentre l’estate cestistica porta con sé tinte d’azzurro verso l’inizio dei Mondiali di basket 2023, la Lega Basket Serie A (LBA) ha reso noto che le prossime due edizioni della Coppa Italia, ossia 2024 e 2025, si disputeranno nella stessa sede e in continuità: in quel del Pala Alpitour di Torino.

Una visione triennale, pensando anche all’evento di qualche mese fa, relativo alla stagione 2022-2023, con le date del 14-18 febbraio 2024, che sono state rese note ufficialmente pensando alla manifestazione dell’anno prossimo, a cui, va ricordato, potranno accedere solo le prime otto classificate al termine del girone d’andata della Serie A.

“LBA e le sue squadre accolgono con piacere la definizione dell’accordo per le prossime due edizioni della Frecciarossa Final Eight – ha affermato il presidente di LBA Umberto Gandini –. Siamo molto felici di tornare a Torino ed in Piemonte perché abbiamo trovato nelle sue istituzioni i partner ideali per organizzare un Evento importante come la Final Eight e nel Pala Alpitour l’ambiente giusto in grado di ospitare non solo un grande spettacolo agonistico ma anche, assieme alla Fip Piemonte, attività collaterali in grado di avvicinare ulteriormente tante persone al nostro sport”.

Ora non resta che capire chi, nel prossimo mese di febbraio, succederà alla Germani Brescia o se saranno gli stessi lombardi a confermare un titolo che, nel febbraio 2023, era arrivato a sorpresa. La strada per la qualificazione alla manifestazione si aprirà l’1 ottobre, con la prima giornata della Serie A 2023-2024.

Foto: G. Masi / Ciamillo-Castoria