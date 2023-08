Basket: colpo Olimpia Milano, annunciato Nikola Mirotic

L’uomo mercato dell’estate ha trovato la sua destinazione. Ed è quella che, al termine di una lunga telenovela che l’ha visto ballare tra Spagna, Serbia e Grecia, finisce dov’era iniziata. Cioè in Italia, dalle parti del Forum di Assago, là dove gioca l’Olimpia Milano di Ettore Messina.

Il club meneghino, infatti, si è assicurato le prestazioni di Nikola Mirotic, che è stato sostanzialmente mandato via dal Barcellona anche sull’altare della riduzione del budget da parte dei catalani. Per la prima volta il trentaduenne di Podgorica, ma sempre con la Spagna a livello di Nazionale avendone fra l’altro acquisito la cittadinanza nel 2010, approda in un Paese diverso da quello iberico o dagli Stati Uniti, cioè i due che ha frequentato finora in carriera.

Partito dal Real Madrid, con anche un passaggio in prestito a Palencia, Mirotic si è guadagnato la strada della NBA, rimanendo dal 2014 al gennaio 2018 ai Chicago Bulls e nella stagione e mezza successiva tra New Orleans Pelicans e Sacramento Kings. Rientrato nel Vecchio Continente, si è accasato al Barcellona, di cui è diventato superstar per quattro anni. Negli States le sue annate migliori sono state l’ultima con i Bulls e tutta la fase con i Pelicans, in cui ha viaggiato costantemente oltre i 15 punti di media.

Non è la prima volta che Mirotic si trova ad avere a che fare con Ettore Messina: l’attuale allenatore dell’Olimpia lo aveva già avuto a roster nella propria seconda stagione a Madrid, quella in cui si dimise nel marzo 2011 dopo il mancato raggiungimento di molti degli obiettivi sperati. Adesso la tendenza è chiaramente diversa, e quello del numero 33 è un ingaggio, pluriennale peraltro, che rafforza le ambizioni di una Milano che sta cercando di riscattare un’annata in cui è stata tradita da due mesi che le hanno tagliato le gambe.

Credit: Ciamillo