Basket, Australia prima qualificata per le Olimpiadi di Parigi 2024: tutti i pass ancora da assegnare ai Mondiali

La prima fase dei Campionati Mondiali 2023 di basket maschile è ufficialmente andata in archivio, emettendo già un verdetto molto pesante in ottica qualificazione olimpica. L’Australia ha infatti staccato l’unico pass diretto per Parigi 2024 riservato al continente oceanico in seguito all’eliminazione odierna della Nuova Zelanda (sconfitta dalla Grecia in uno spareggio per accedere alla seconda fase).

La rassegna iridata assegnerà nei prossimi giorni altri 6 ticket per le Olimpiadi: 1 all’Africa, 2 alle Americhe, 1 all’Asia e 2 all’Europa (senza considerare la Francia, ammessa di diritto in qualità di Paese ospitante). Per il continente africano e asiatico risulteranno decisive le sfide di classificazione dal 17° al 32° posto, visto che nessuno ha raggiunto la seconda fase a gironi.

Discorso diverso per Europa e America, che vantano rispettivamente dieci e cinque nazionali ancora in lizza per le medaglie (la 16ma è l’Australia). Team USA e Canada puntano al titolo mondiale e sembrano le più quotate a volare direttamente in Francia, mentre per quanto riguarda il Vecchio Continente potrebbe risultare decisivo l’accesso in semifinale per aggiudicarsi uno dei due slot olimpici in palio.

In chiave Italia, già messa in ghiaccio la partecipazione ad uno dei tornei preolimpici, è obbligatorio superare il turno nella seconda fase a gironi e raggiungere i quarti di finale per continuare a sognare la qualificazione olimpica diretta. Da non escludere infatti l’ipotesi che il quinto posto finale possa garantire il secondo pass europeo a disposizione per Parigi.

Foto: Lapresse