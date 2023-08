Basket: Alessandro Gentile torna in Serie A! Ha firmato un contratto con Scafati

Dopo l’ultima parentesi a Udine, in A2, la lunga carriera di Alessandro Gentile trova un nuovo capitolo, questa volta in Serie A – un ritorno – con la maglia della Givova Scafati.

La guardia-ala di Maddaloni ha infatti firmato un contratto biennale che lo legherà al club campano sino al 30 giugno 2025: “Sono molto contento di tornare nella massima serie e di poterlo fare in una società ambiziosa come Scafati. Voglio ringraziare il patron Longobardi ed il coach Sacripanti per la fiducia e la stima dimostrata. Sono a completa disposizione del gruppo per cercare di raggiungere gli obiettivi che la società si e prefissata. Non vedo l’ora di cominciare e conoscere i miei nuovi compagni”.

Questo invece il punto di vista di Stefano “Pino” Sacripanti: “Giocatore di grande personalità e polivante sul campo di gioco. Ottimo passatore e rimbalzista, può ricoprire più ruoli, guardia, ala piccola e ala forte, grazie alla sua capacità di trattare la palla con un fisico forte e possente che gli consente di giocare anche vicino a canestro. Esperienza del campionato e determinazione faranno accelerare il processo di integrazione dei vari componenti in una squadra nuova con diversi giocatori alla prima competizione italiana. Personalmente lo ritrovo dopo averlo allenato con la nazionale under 20, con cui insieme abbiamo conquistato la medaglia d’argento a Bilbao contro i padroni di casa spagnoli”.

Per Alessandro Gentile inizia quindi una nuova sfida, nella quale potrà cercare di essere protagonista. Lui, classe 1992, che dopo una lunga militanza all’Olimpia Milano, dal 2011 al 2017, ha poi girovagato fra Italia ed Europa senza riuscire a trovare una sistemazione fissa.

