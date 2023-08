Basket, Achille Polonara: “Vogliamo impensierire tutti. Ai Mondiali non ci sono partite semplici”

L’avvicinamento ai Mondiali 2023, fatto di tante vittorie in fila, 7 per la precisione, nei test verso l’appuntamento iridato, ha caricato e non poco l’Italbasket di Gianmarco Pozzecco.

Il collettivo azzurro vuole recitare un ruolo da “mina vagante”, magari provando anche ad arrampicarsi nelle zone più alte del torneo planetario: dai quarti di finale in su.

Fra i protagonisti della selezione tricolore, c’è sicuramente quell’Achille Polonara che, negli anni, è diventato un riferimento della nazionale.

Intervistato da Tuttosport, il giocatore classe 1991 si è così espresso: “Disputare un Mondiale dopo l’Olimpiade è bellissimo. È la seconda manifestazione più importante e ci tenevo molto. Per me è sempre un grande onore indossare questa maglia, anche in amichevole. Il 2019? Chiaro che quando resti fuori stai male, tutti ci teniamo all’azzurro.”

Poi, come monito, ha aggiunto: “Dobbiamo iniziare con fiducia, consapevolezza, senza pensare che il girone sia facile. Sarebbe un pericolo. Ogni partita conta. Ma sappiamo che quando giochiamo assieme possiamo impensierire tutti. Comunque c’è anche la curiosità di vedere le Filippine.”

L’Italia esordirà ai Mondiali di basket 2023, che si disputeranno fra Giappone, Filippine e Indonesia, il prossimo 25 agosto contro l’Angola, all’interno del calendario del Girone A, che comprenderà anche la Repubblica Dominicana e le Filippine padrone di casa, per l’appunto.

Foto MarcoBrondi // CIAMILLO-CASTORIA