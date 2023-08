Baseball, Serie A 2023: la Fortitudo batte Parma di misura, ok San Marino su Grosseto

Comincia il salita il cammino di ParmaClima, squadra impegnata nelle semifinali del Campionato di Serie A 2023 di baseball. La compagine parmigiana ha infatti perso gara-1, cedendo il passo a una infuocata Fortitudo Bologna, abile a passare con un risultato di misura, ovvero 1-0.

Una vittoria risicata ma estremamente importante quella dei bolognesi, davvero audace a mettere il musetto davanti con un fuoricampo di Albert messo a referto nella seconda ripresa.

Più netto il successo di San Marino, team che ha confermato la sua superiorità sconfiggendo la sorpresa Grosseto per 6-1 in un incontro tutt’altro che semplice, risolto soltanto negli ultimi due turni dove, sul parziale di 1-1, i Campioni d’Italia sono saliti in cattedra mettendo a referto due e tre punti al quinto e al sesto inning.

Le gare-2 si svolgeranno il prossimo 25 agosto.

Foto: FIBS