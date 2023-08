Baseball, Serie A 2023: Bologna e San Marino vincono ancora. Battute Parma e Grosseto

La Fortitudo Bologna e San Marino sono con un piede e mezzo in Finale nel Campionato di Serie A 2023 di baseball. Le due compagini infatti hanno superato ancora rispettivamente Parmaclima e Grosseto, portandosi con un netto 3-0 nella serie.

Per la Fortitudo è bastato un altro successo di misura. I bolognesi infatti si sono imposti per 1-0 grazie a un doppio di Albert Shakir che ha mandato Paolini a segno, sfruttando a pieno soltanto due valide al termine di una partita dominata dai lanciatori.

Come sempre soffre, ma alla fine la spunta anche San Marino, abile a vincere per 4-2 su una Grosseto molto attiva. I toscani infatti sono portati avanti per 2-0, mettendo a referto due punti nei primi due inning. La risposta di San Marino arriva praticamente subito con un singolo di Angulo Gamez. Un altro singolo, stavolta di Rosales Motta, ripristina gli equilibri, mentre il sorpasso viene effettuato con un nuovo singolo confezionato da Leonora che consente a Batista De Jesus e Celli di timbrare il 4-2.

Le due gare-4 si svolgeranno domani, martedì 29 agosto.

Foto: FIBS