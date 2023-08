Pagelle Italia-Belgio 3-0, Europei volley: Giannelli pennella, Russo granitico, Michieletto e Lavia titani, debutto Bovolenta

L’Italia ha fatto il proprio esordio agli Europei 2023 di volley maschile, sconfiggendo il Belgio con uno schiacciante 3-0. I Campioni del Mondo hanno offerto una prestazione di grandissima sostanza contro un avversario di ottima caratura, regalando una bella affermazione al pubblico della Unipol Arena di Bologna. La nostra Nazionale ha conquistato il primo successo nel torneo e si è così portata al comando della Pool A, iniziando brillantemente la difesa del titolo continentale conquistato due anni fa. Di seguito le pagelle degli azzurri.

PAGELLE ITALIA-BELGIO 3-0 EUROPEI VOLLEY

SIMONE GIANNELLI: 8. Il palleggiatore apre con il botto questa avventura continentale, rendendosi protagonista di un’eccellente distribuzione di gioco: sfrutta al meglio i centrali offrendo primi tempi di spessore, richiama con continuità i suoi attaccanti e quando vede una palla alta sottorete non se la fa scappare, attaccando direttamente. Il capitano chiude con 4 punti a referto.

ALESSANDRO MICHIELETTO: 7,5. Alcuni colpi in parallela sono impressionanti, attacca a tutto braccio sfoggiando grande precisione e potenza. La partita dello schiacciatore risulta altamente equilibrata, con un impressionante 82% di ricezione positiva a fronte del 56% in attacco. Il referto parla chiaro con 13 punti (3 muri, 1 ace): meglio di così non poteva incominciare.

DANIELE LAVIA: 7. Lo schiacciatore disputa una partita di grande sostanza e continuità, affondando spesso con il suo proverbiale diagonale e mandando in crisi gli avversari con una varietà di colpi di rilievo. Il martello assicura grande solidità in ricezione, il 67% in fase offensiva è una sentenza (9 punti).

ROBERTO RUSSO: 8. Impressionante: 4 muri e 2 ace per 12 punti totali con il 75% in attacco. Imperiale con i primi tempi, granitico sottorete, incisivo in battuta. Il centrale disputa una delle partite più belle in Nazionali e risulta uno dei migliori in campo.

YURI ROMANÒ: 7. L’opposto fatica a carburare nel primo set, ma poi si scioglie brillantemente e si mette in mostra anche con attacchi sontuosi dalla seconda linea. Indubbiamente solido, puntuale e preciso, va a referto con 8 punti (41% in attacco).

GIANLUCA GALASSI: 6. Gioca spalla a spalla con Roberto Russo, quando viene chiamato in primo tempo è chirurgico e mette a segno 3 punti da spaccatore nato.

FABIO BALASO: 7. Il libero si prodiga in una serie di recuperi rimarchevoli che spezzano l’incedere del Belgio. Conferisce grande equilibrio a tutta la squadra, che permette un gioco più preciso e fluido in fase offensiva.

ALESSANDRO BOVOLENTA: 6. Fa il proprio debutto in un evento internazionale di primo piano con la Nazionale maggiore, entrando nel finale del terzo set. Il suo attacco provoca l’invasione del muro e sancisce la vittoria dell’Italia. Il futuro è garantito.

RICCARDO SBERTOLI: 6. Gioca soltanto alcuni scambi nel secondo set, ma firma l’ace che chiude il parziale.

Non entrati: Leonardo Scanferla, Mattia Bottolo, Tommaso Rinaldi, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca.

