Volley, Ferdinando De Giorgi: “Gli esordi sono delicati, ma siamo stati sempre dentro la partita”

Tutto facile nella prima partita degli Europei per la Nazionale italiana di volley che si è sbarazzata per 3-0 del Belgio. Nessun patema per i campioni d’Europa in carica, molto sereno anche il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi a fine match.

Punto conclusivo messo a segno da Alessandro Bovolenta all’esordio: “È una storia molto bella dal punto di vista giornalistico. È un ragazzo che merita, ho voluto fargli provare questa sensazione. Entra sempre con grande entusiasmo”. Scherzando: “L’esordio si paga, dovrà offrire qualcosa”.

Tornando alla partita: “Gli esordi sono sempre molto delicati perché ci può essere la voglia di fare più di quello che serve. I ragazzi hanno giocato la partita bene. Abbiamo cercato di dare più continuità alle varie situazioni e siamo stati premiati. Esordio buono, il Belgio è una squadra temibile se la lasci giocare, mentre se la metti sotto pressione paga. Volevo vedere la squadra sempre dentro la partita e ci siamo riusciti”.

Eccezionale la prestazione di Simone Giannelli, trasformatosi anche in schiacciatore: “Appena vede la palla alta gli viene sempre la voglia, sa giocare bene e per me non c’è problema. Anche oggi ha gestito benissimo la squadra”.

Si farà sentire la mancanza di Anzani, che ha dovuto dare forfait: “L’assenza di Simone, anche dal punto di visto caratteriale è importante. Ma abbiamo altri ragazzi di valore che si possono prendere tranquillamente lo spazio aperto”.

