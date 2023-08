Baseball, Europei Under 23 2023: Italia, i convocati per Wiener Neustadt

Da martedì 8 l’Italia giocherà gli Europei Under 23 a Wiener Neustadt, una delle due sedi della manifestazione (l’altra è Schwechat). Il gruppo azzurro, composto di 20 giocatori, è partito nella serata di ieri verso l’Austria: è stato così ufficializzato il novero di coloro che saranno impegnati nell’avventura continentale.

Così il manager Alberto D’Auria: “In quest’ultima parte di preparazione abbiamo purtroppo perso per infortunio tre lanciatori, ma siamo riusciti a sostituirli con ragazzi altrettanto validi. Ci presentiamo in Austria con un gruppo oltremodo competitivo, deciso a migliorare il terzo posto conquistato nel 2021 a Verona. Germania, Repubblica Ceca e Olanda hanno allestito ottimi organici, ma possiamo dire la nostra con un gruppo di ottimi battitori che si sono fatti le ossa nel campionato di serie A. Le mazze di giocatori come Angioi, Annunziata, Cinelli, Giarola, Monti e Morresi possono farsi sentire“. L’attesa effettiva è anche per Vincent Michael Cimini, il reale osservato speciale dell’edizione.

Va ricordato che sono stati sostituiti per infortunio Diego Gergolet (Ronchi dei Legionari) e Luca Capellano (Poviglio). Al loro posto dentro Juan Carlos Infante junior, utility, ed Edoardo Zingarelli, lanciatore.

I 20 giocatori che comporranno la squadra tricolore in Austria sono: Gabriele Angioi (Cagliari), Andres Antonio Annunziata Nino (Academy Of Nettuno/Nettuno 1945), Marco Artitzu (Porta Mortara Novara/Bsc Grosseto), Tommaso Battioni (Parma Baseball), Francesco Maria Bonvini (Crocetta Parma), Samuele Bruno (Academy Of Nettuno/Godo), Vincent Michael Cimini (Grizzlies Torino), Niccolò Cinelli (Bsc Grosseto), Ion Doba (Bsc Grosseto 1952),Samuele Gamberini (Fortitudo Bologna), Tommaso Giarola (Grizzlies Torino 48), Juan Carlos Infante junior (Modena), Matteo Marelli (Senago Milano), Daniel Xavier Monti (Fortitudo Bologna), Lorenzo Morresi (Macerata Angels), Matteo Oldano (Grizzlies Torino 48), Francesco Pomponi (Oltretorrente/Parma Baseball), Mattia Sireus (Bsc Grosseto), Federico Virgadaula (Brescia), Edoardo Zingarelli (Grizzlies Torino).

Lo staff è composto da Alberto D’Auria, manager; Rolando Cretis, pitching coach; Gianmario Costa, Federico Bassi, Christian Gnudi, Gianluca Poli coach; Frankie Russo, quality control coach; Michele Corbo, preparatore fisico; Davide Ortolina, medico; Marco Mennella, fisioterapista; Riccardo Soglia, team executive; Vincenzo Mignola, capo delegazione.

Foto: FIBS / PhotoBass