Calcio femminile, Mondiali 2023: Giappone-Norvegia 3-1. Le asiatiche approdano ai quarti

Il secondo match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2023 di calcio femminile vede il successo del Giappone sulla Norvegia per 3-1. Le asiatiche, che avevano vinto il Gruppo C nella prima fase, hanno subito il primo gol del loro torneo, ma sono comunque approdate ai quarti, dove affronteranno la vincente di Svezia-USA.

La vittoria delle nipponiche porta anche la firma di Miyazawa, alla quinta rete nella manifestazione iridata, ora da sola in vetta alla classifica marcatrici, mentre le europee, che avevano chiuso al secondo posto nel Gruppo A nella prima fase, tornano a casa.

Nel primo tempo botta e risposta nel giro di 5′ tra le due formazioni: vantaggio nipponico al quarto d’ora, propiziato dall’autorete di Engen, pareggio delle nordiche al 20′ grazie a Reiten, su assistenza di Boe Risa. Le due squadre vanno così al riposo in parità sullo score di 1-1.

Nella ripresa le asiatiche spezzano subito l’equilibrio, grazie alla marcatura di Shimizu al 50′. Le norvegesi mandano forze fresche in campo effettuando tre sostituzioni, mentre le nipponiche rispondono con un solo cambio, ma al minuto 81 il gol di Miyazawa su assist di Fujino chiude i giochi sul definitivo 3-1.

