Baseball, Europei U23 2023: sfuma il sogno. Gli azzurrini cadono clamorosamente contro la Germania

Dopo due vittorie brillanti, la Nazionale italiana Under 23 di baseball è caduta a sorpresa contro la Germania nella terza e ultima partita del round robin valido per i Campionati Europei 2023 di categoria. Una partita dai risvolti inaspettati, terminata con un sonoro 3-13 e contrassegnata da ben sei errori dei nostri ragazzi e da dieci base ball concesse. Un KO che ha spinto incredibilmente gli azzurri fuori dalla lotta per il titolo, qualcosa che sembrava praticamente certo fino alla giornata di ieri.

Il trionfo teutonico, concretizzatosi in sei inning, si è manifestato già nel primo turno, contraddistinto da ben quattro sigilli messi a referto dai nostri avversari, bravi poi ad allungare sul 6-0 dopo il secondo turno. Al terzo round i nostri ragazzi hanno avuto la concreta possibilità di rimettersi in carreggiata, sfruttando un fuori campo da tre punti timbrato da Samuele Gamberini.

L’Italia però è imprecisa, troppo imprecisa. e i tedeschi ne approfittano scappando sull’8-3 al quinto tempo chiudendo definitivamente i conti nel sesto inning segnando ancora cinque punti, validi per il 13-3 finale.

In virtù di quanto successo, a rimanere in lotta per la vittoria saranno Francia, Olanda, Gran Bretagna e Germania. Nella giornata di domani l’Italia, terza del gruppo B, sfiderà una tra Austria e Repubblica Ceca

Foto: FIBS