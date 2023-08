Calendario Mondiali calcio femminile 2023 oggi: orari 11 agosto, programma, tv, streaming

Oggi, venerdì 11 agosto, andranno in scena i primi due quarti di finale dei Mondiali 2023 di calcio femminile. Previste le sfide tra Spagna e Olanda e tra Giappone e Svezia. Due partite che si preannunciano particolarmente tirate, con calciatrici di primo livello che tenteranno di fare la differenza per garantire alla propria compagine la qualificazione alle semifinali.

Al Wellington Regional Stadium le iberiche, dopo la pesante sconfitta contro le nipponiche nel raggruppamento, sono state in grado di voltare pagina e la vittoria per 5-1 contro la Svizzera ha questo significato. Certo, il confronto con le neerlandesi è di tenore diverso in quanto la selezione dei Paesi Bassi ha in sé un roster di giocatrici in grado di offrire qualità e solidità.

Nella partita dell’Eden Park di Auckland (Nuova Zelanda) vedremo impegnate le giapponesi contro la Svezia. La formazione asiatica, se si va a fare una valutazione del gioco messo in mostra, sono quelle che hanno destato la miglior impressione. Vero è che la selezione del Sol Levante dovrà fare particolare attenzione alla fisicità delle svedesi, capaci di piegare ai calci di rigore gli USA, sul tetto del mondo nel 2019.

La trasmissione televisiva di Spagna-Olanda e di Giappone-Svezia, quarti di finale dei Mondiali 2023 di calcio femminile, sarà affidata ai canali Rai: Rai 2 HD coprirà entrambi i match. Sarà possibile seguire gli incontri anche in streaming su RaiPlay.

CALENDARIO MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023 OGGI

Venerdì 11 agosto

03:00 Spagna vs Olanda al Wellington Regional Stadium (Wellington/Te Whanganui-a-tara) – Diretta tv su Rai 2 HD

09:30 Giappone vs Svezia all’Eden Park (Auckland/Tāmaki Makaurau) – Diretta tv su Rai 2 HD

MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Foto: LaPresse