Quando gioca l’Italia agli Europei di volley femminile? Date, orari, programma, tv: il calendario completo

L’Italia vuole essere grande protagonista agli Europei 2023 di volley femminile, che andranno in scena dal 15 agosto al 3 settembre. La nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento per difendere il titolo conquistato due anni fa. Le Campionesse d’Europa disputeranno la fase a gironi proprio nel Bel Paese, spinte dal sostegno del proprio pubblico: esordio a Ferragosto contro la Romania all’Arena di Verona; poi il doppio incrocio a Monza contro Svizzera (18 agosto) e Bulgaria (19 agosto); a seguire i due match di Torino contro Bosnia Erzegovina (22 agosto) e Croazia (23 agosto).

Paola Egonu e compagne non dovrebbero avere particolari problemi contro queste cinque avversarie, di caratura sulla carta ampiamente inferiore, e hanno già messo nel mirino gli ottavi e i quarti di finale, che si giocheranno invece a Firenze. Le semifinali e le finali, invece, si disputeranno a Bruxelles (Belgio). Le altre grandi favorite per il trionfo finale sono la Turchia di Daniele Santarelli (fresca vincitrice della Nations League) e la Serbia di Giovanni Guidetti (Campionesse del Mondo), ma andranno tenute in grande considerazione anche la Polonia e il Belgio, mentre l’Olanda è lontana dai fasti dei giorni migliori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia agli Europei 2023 di volley femminile. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv sui canali della Rai e di Sky; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA AGLI EUROPEI DI VOLLEY FEMMINILE

Martedì 15 agosto

20.00 Italia vs Romania (a Verona)

Venerdì 18 agosto

21.00 Italia vs Svizzera (a Monza)

Sabato 19 agosto

21.00 Italia vs Bulgaria (a Monza)

Martedì 22 agosto

21.00 Italia vs Bosnia Erzegovina (a Torino)

Mercoledì 23 agosto

21.00 Italia vs Croazia (a Torino)

PROGRAMMA ITALIA AGLI EUROPEI DI VOLLEY: COME VEDERE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai e Sky, palinsesto dettagliato da definire.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport per tutte le partite dell’Italia, semifinali e finali.

Foto: FIVB