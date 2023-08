Baseball: Bologna batte ancora Parma, sfiderà San Marino nella finale scudetto

Ecco apparire all’orizzonte le Italian Baseball Series. UnipolSai Bologna contro San Marino, ed è un duello ormai classico quello che si ripropone dopo il successo della Fortitudo per 2-1 nei confronti del Parmaclima, il che porta anche questa serie sul 4-0. Gara-4 era stata rinviata da ieri a oggi a causa delle cattive condizioni meteorologiche.

Il primo sorriso della serata è di Parma, che approfitta di un banale errore al lancio del partente Lopez per avere lo 0-1 da Noel Gonzalez. Questa aggressività dell’attacco ducale, già vista nel primo inning e appunto concretizzata nel secondo, non riesce però a tradursi in conservazione del vantaggio.

Nella quarta ripresa, infatti, un singolo e un colpito portano Gamberini a concretizzare la chance che gli capita sulla mazza: singolo, Helder a casa e 1-1. Le successive riprese passano senza scossoni, ma nella settima Liberatore trova un singolo centrale e poi la seconda base su sacrificio di Bertossi. Tocca a Paolini dargli, con un singolo a sinistra, la corsa verso casa base del 2-1.

A quel punto per la Fortitudo si tratta di resistere all’ultimo assalto di Parma. Sostituito Poma, in prima, con Flisi come pinch runner, questi arriva fino in seconda con il walk su Luis Gonzalez. Alex Liddi, però, non riesce a trovare una valida: triplo strike, terzo out e Bologna in finale. Subito dopo la fine qualche storia tesa tra le due squadre, rapidamente ricomposta.

Foto: FIBS / Corrado Benedetti