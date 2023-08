Badminton, Mondiali 2023: Prannoy elimina Axelsen nei quarti, vittorie di Yamaguchi e Marin

Sempre più nel vivo i Mondiali 2023 di badminton a Copenaghen. La Royal Arena è stata teatro di match appassionanti nel singolare maschile e femminile, come nel doppio uomini, donne e misto. Partendo dal singolare maschile, a livello di quarti di finale, c’è da registrare l’uscita di scena della testa di serie n.1, Viktor Axelsen. Il campione di tutto è stato sconfitto dall’indiano Prannoy (n.9) con lo score di 13-21 21-15 21-16.

In semifinale ci sarà l’incrocio per lui con il thailandese Kunlavut Vitidsarn (n.3), a segno per 18-21 21-15 21-13 contro il rappresentante di Cina Taipei, Tzu Wei Wang (n.29). Gli altri due semifinalisti sono l’altro danese Anders Antonsen (n.12), che ha regolato con il punteggio di 21-10 21-7 il giapponese Kenta Nishimoto (n.15), e l’altro nipponico Kodai Naraoka (n.4), che ha rispettato il pronostico e ha battuto il cinese Shi (n.8) per 21-10 21-19.

Nel singolare femminile la spagnola Carolina Marin (n.6) ha sconfitto la rappresentante di Cina Taipei, Tzu Ying Tai (n.4) per 21-16 21-14 e affronterà in un’appassionante semifinale la giapponese Akana Yamaguchi (n.2), vittoriosa per 21-16 21-18 contro l’indonesiana Gregoria Mariska Tunjung (n.8). Nell’altro penultimo atto si affronteranno la coreana An (a segno per 16-21 21-10 21-11 contro la giapponese Okuhara) e la cinese Chen, impostasi nel derby contro Wang per 21-17 21-12.

Nel doppio maschile le coppie in semifinale saranno i cinesi Liang/Wang che affronteranno i danesi Astrup/Rasmussen, mentre dall’altra parte del tabellone ci saranno i coreani Kang/Seo opposti ai malesi Chia/Soh. Tra le donne assisteremo in semifinale a un derby tutto cinese tra Zheng Y./Zheng S.X. e Chen/Jia, mentre le indonesiane Rahayu/Ramadhanti giocheranno contro le coreane Kim/Kong. Nel doppio misto, altro derby cinese tra le coppie Jiang/Wei e Zheng/Hueng, mentre a contendersi l’altro posto per la Finale saranno i coreani Seo/Chae contro i giapponesi Watanabe/Higashino.

