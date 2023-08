Badminton, Mondiali 2023: continua la corsa di Axelsen, completi gli ottavi

Sono stati completati gli ottavi di finale per quanto riguarda i Mondiali di badminton in corso di svolgimento alla Royal Arena di Copenaghen, in Danimarca: la terra, in sostanza, di Viktor Axelsen, che comunque non tradisce la propria folla per quello che è l’obiettivo dichiarato di fare tris.

Non ci sono grandissime sorprese nei tabelloni di singolare, per quel tipo di definizione di sorpresa che può esser data dalla forza del campo partenti. Semmai, a portare il più grande sconvolgimento è il tabellone di doppio femminile, che vede l’eliminazione della coppia numero 2 del seeding, quella sudcoreana Baek/Lee.

Sconcerto anche nel misto, dove i numeri 3 Feng e Huang, in quota Cina, cedono in due parziali senza riuscire ad avere un impatto reale. Ancora, nel doppio maschile brividi per gli indiani Rankireddy/Shetty, che però riescono ad avanzare ai quarti.

RISULTATI OTTAVI MONDIALI 2023

SINGOLARE MASCHILE

Axelsen (DEN) [1]-Chou (TPE) [10] 21-13 21-19

Prannoy (IND) [9]-Koh (SIN) [7] 21-18 15-21 21-19

Vitidsam (THA) [3]-Sen (IND) [11] 21-14 16-21 21-13

Li (CHN) [6]-Wang (TPE) 15-21 14-21

Ng (HKG) [16]-Shi (CHN) [8] 7-21 21-14 20-22

Naraoka (JPN) [4]-Lee (HKG) [15] 21-11 21-4

Antonsen (DEN) [12]-Lee (MAL) 21-18 21-17

Nishimoto (JPN) [14]-Tsumeyama (JPN) 21-19 21-17

SINGOLARE FEMMINILE

An (KOR) [1]-Zhang (USA) [12] 21-19 21-13

Okuhara (JPN)-Intanon (THA) [7] 21-19 21-16

Chen (CHN) [3]-Blichfeldt (DEN) [15] 21-12 21-13

Wang (CHN) [10]-He (CHN) [5] 13-21 21-7 21-14

Marin (ESP) [6]-Thet (MYA) 21-10 21-18

Tai (TPE) [4]-Chochuwong (THA) [11] 21-18 21-17

Han (CHN) [9]-Tunjung (IDN) [8] 21-13 19-21 11-21

Yamaguchi (JPN) [2]-Ongbamrungphan (THA) [13] Walkover

DOPPIO MASCHILE

Lee/Yang (TPE)-Kang/Seo (KOR) [9] 19-21 21-13 15-21

Ahsan/Setiawan (IDN) [8]-He/Zhou (CHN) [16] 21-15 21-10

Chia/Soh (MAL) [4]-Lee/Wang (TPE) [14] 21-16 21-18

Liu/Ou (CHN) [6]-Lu/Yang (TPE) [15] 24-22 21-16

Fikri/Maulana (IDN) [13]-Hoki/Kobayashi (JPN) [5] 22-20 21-18

Liang/Wang (CHN) [3]-Man/Tee (MAL) 21-16 14-21 21-17

Astrup/Rasmussen (DEN) [11]-Ong/Teo (MAL) [7] 21-15 21-10

Rankireddy/Shetty (IND) [2]-Carnando/Marthin (IDN) [10] 21-15 19-21 21-9

DOPPIO FEMMINILE

Chen/Jia (CHN)-Gopichand/Jolly (IND) [15] 21-14 21-9

Matsuyama/Shida (JPN) [7]-Iwanaga/Nakanishi (JPN) [14] 21-13 21-11

Tan/Thinaah (MAL) [10]-Matsumoto-Nagahara (JPN) [4] 21-14 22-20

Zhang/Zheng (CHN) [6]-de Wit/Tirtosentono (NED) 21-13 21-10

Kititharakul/Prajongjai (THA) [8]-Kusuma/Pratiwi (IDN) [16] 21-14 17-21 21-19

Kim/Kong (KOR) [3]-Yeung/Yeung (HKG) 21-19 21-11

Fukushkima/Hirota (JPN) [5]-Li/Liu (CHN) [12] 21-7 21-15

Rahayu/Ramadhanti (IDN) [11]-Baek/Lee (KOR) [2] 21-12 21-14

DOPPIO MISTO

Zheng/Huang (CHN) [1]-Ferdinansyah/Widjaja (IDN) 21-14 21-9

Kim/Jeong (KOR) [6]-Ye/Lee (TPE) [16] 18-21 22-20 21-17

Christiansen/Boje (DEN) [11]-Feng/Huang (CHN) [3] 21-15 21-18

Jiang/Wei (CHN) [8]-Goh/Lai (MAL) [10] 21-16 21-18

Seo/Chae (KOR) [5]-Jomkoh/Paewsampran (MAL) [12] 21-10 15-21 21-16

Puavaranukroh/Taerattanachai (THA) [4]-Rivaldy/Mentari (IDN) 21-12 21-19

Chen/Toh (MAL) [14]-Gicquel/Delrue (FRA) [7] 20-22 21-19 21-12

Watanabe/Higashino (JPN) [2]-Kusharjanto/Kusumawati (IDN) [13] 21-14 21-17

