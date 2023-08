Badminton, Mondiali 2023: tanta Asia nelle finali, spazio anche per la Danimarca con Astrup/Rasmussen

Si sono disputate le semifinali dei Mondiali di badminton, e la Danimarca, che ha l’onore e l’onere di ospitarli, vanta la possibilità di avere un doppio nell’ultimo atto. Certo, non è Viktor Axelsen, eliminato prematuramente, ma rimane comunque per il pubblico danese la possibilità di assistere a una finale con figure connazionali da tifare.

Per la verità, anche nel singolare maschile si sarebbe potuto avere un danese nell’ultimo atto. Anders Antonsen, però, è stato sconfitto dal giapponese Kodaki Naraoka per 25-23 25-12; dall’altra parte del campo ci sarà il thailandese Kunlavut Viditsarn, vittorioso per 18-21 21-13 21-14 sull’indiano Prannoy.

In campo femminile, la spagnola Carolina Marin impedisce il confronto tra le numero 1 e 2 del tabellone eliminando la giapponese Akane Yamaguchi per 23-21 e 21-13. Sarà così lei ad affrontare la numero 1, la sudcoreana Se-young An (21-19 21-15 alla cinese Chen Yufei)

Si diceva del capitolo Danimarca: i nomi, in rimonta, sono nel doppio maschile quelli di Kim Astrup e Anders Skaarup Rasmussen, con il loro 17-21 21-18 21-19 sui cinesi Liang Weikeng e Wang Chang. Troveranno i sudcoreani Min-hyuk Kang e Seung-jae Seo (23-21 21-13 ai malesi Aaron Chia e Soh Wooi Wik).

Il derby cinese di semifinale del doppio femminile va a Chen Qingchen e Jia Yifan su Zhang Shuxian e Zheng Yu per 21-14 21-16; se la vedranno con gli indonesiani Siti Fadia Silva Ramadhanti e Apriyani Rayahu, capaci di battere i sudcoreani So-yeong Kim e Hee-yong Kong per 21-9 22-20.

Infine, nel doppio misto altro confronto tutto cinese vinto da Zheng Siwei e Huang Yaqiong su Jiang Zhenbang e Wei Yaxin per 21-18 21-16. Gli sfidanti saranno i sudcoreani Seo Seung-jae e Chae Yoo-jung (21-15 e 21-13 ai giapponesi Yuta Watanabe e Arisa Higashino).

