Badminton, Mondiali 2023: sorteggiati i primi turni per gli italiani. Il doppio ha chance di andare avanti

Appuntamento più importante dell’anno per il badminton nel mese di agosto: dal 21 al 27 spazio ai Mondiali, questa volta in terra europea, a Copenaghen in Danimarca.

Quattro gli italiani, tutti uomini, presenti alla manifestazione iridata: Giovanni Toti e Fabio Caponio per il singolare, David Salutt e Giovanni Greco nel doppio.

Oggi sono stati sorteggiati i tabelloni, azzurri ovviamente senza testa di serie e impegnati nel primo turno. Scontro alla portata per Salutt/Greco che se la vedranno con i peruviani Jose Guevara e Diego Mini.

Molto più impegnativi gli incontri per Toti, che affronterà il cinese di Taipei Wang Tzu Wei e Caponio, che se la vedrà con il thailandese Kantaphon Wangcharoen.

Photo LiveMedia/Irina R Hipolito/DPPI