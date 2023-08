Badminton, Brazil International Series 2023: Yasmine Hamza raggiunge la Finale

Buone notizia arrivano dal Brazil International Series di badminton che ha tra le protagoniste nel tabellone principale del singolare femminile Yasmine Hamza. La bolzanina, infatti, ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo di domani, che la vedrà opposta alla giocatrice delle Mauritius, Kate Ludik.

Per raggiungere la sfida finale, Hamza ha sconfitto nel percorso dell’evento sudamericano la messicana Haramara Gaitan in semifinale, al termine di una lotta logorante conclusa sullo score di 21-15; 14-21; 21-18, nella quale la nostra portacolori ha messo in mostra doti di grande combattente.

Giova ricordare che Yasmine si era imposta al primo turno contro la brasiliana Ana Julia Ywata 21-8; 21-9, mentre gli ottavi e nei quarti erano arrivate le affermazioni contro la messicana Sabrina Solis 21-17; 21-15 e l’altra giocatrice verde-oro Juliana Viana Vieira (testa di serie n.1) sullo score di 21-17, visto il ritiro di quest’ultima.

Foto: European Games 2023