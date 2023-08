ATP Washington, Fritz a due partite dal superare Sinner nel ranking ATP

All’interno del tennis effettivamente giocato all’ATP 500 di Washington, si nasconde anche un possibile cambiamento all’interno della top ten del ranking mondiale. Il punto riguarda Taylor Fritz, che è in campo nella capitale americana, e Jannik Sinner, che invece, dopo le estati 2021 e 2022, ha deciso di non giocare tornei prima del trittico Toronto-Cincinnati-US Open.

Fritz è arrivato in semifinale questa settimana, peraltro dovendo anche giocare un doppio turno di venerdì per arrivarci (nondimeno, il primo dei due avversari battuti è stato Andy Murray, non propriamente definibile uno facile; molto più semplice tutto con l’australiano Jordan Thompson). Oggi se la vedrà con l’olandese Tallon Griekspoor, numero 12 del seeding.

Qualora riuscisse a vincere questo confronto e poi a vincere il torneo, allora le questioni di classifica avrebbero la citata variazione. Con la finale Fritz arriverebbe a quota 3725, con il successo a 3925. Sinner, al momento, è fermo a 3815. In sostanza, il sorpasso all’ottavo posto sarebbe fatto.

Questo avrebbe un effetto non a Toronto, dove il tabellone è già stato compilato, ma a Cincinnati. Si invertirebbe, infatti, il loro ruolo di teste di serie, con Fritz che diventerebbe numero 8 e Sinner 9. Ancora, ciò significherebbe che, mentre l’americano avrebbe un bye al primo turno, l’italiano dovrebbe giocare fin da subito. Chiaramente, per tutto quel che riguarda gli US Open bisognerà attendere il responso dei 1000 nordamericani, ma è noto che avere la testa di serie numero 8 invece della 9 avrebbe ben altro effetto. Naturalmente, il tutto al netto di possibili rinunce di chi è più in alto di loro.

Foto: LaPresse