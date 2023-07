Quanti punti difende Sinner tra Canada e Cincinnati. Obiettivo confermare l’8° posto verso gli US Open

Jannik Sinner è ottavo con 3815 punti nell’aggiornamento del ranking ATP di oggi, lunedì 31 luglio: l’azzurro non è ancora rientrato in campo dopo la sconfitta in semifinale a Wimbledon e non ha difeso il titolo conquistato ad Umago nel 2022.

L’azzurro ad agosto dovrà confermare 180 punti tra Canada e Cincinnati, tornei in cui nel 2022 uscì in entrambi i casi negli ottavi di finale: Sinner al momento ha 300 punti di margine sul 9° classificato nel ranking ATP, lo statunitense Taylor Fritz, e 730 sul 10° classificato, l’altro statunitense Taylor Fritz.

Il ranking ATP che verrà rilasciato al termine dei due Masters 1000 nordamericani sarà utilizzato per determinare le teste di serie degli US Open, dunque è importante difendere l’ottava posizione per evitare nell’ultimo Slam stagionale le prime quattro teste di serie fino ai quarti di finale.

RANKING ATP 31 LUGLIO

1 Carlos Alcaraz 9225

2 Novak Djokovic 8795

3 Daniil Medvedev 6520

4 Casper Ruud 4985

5 Stefanos Tsitsipas 4850

6 Holger Rune 4825

7 Andrey Rublev 4730

8 Jannik Sinner 3815

9 Taylor Fritz 3515

10 Frances Tiafoe 3085

PUNTI ACCUMULATI DA JANNIK SINNER

GRAND SLAM

Wimbledon SF 720 15.07.2024

US Open QF 360 11.09.2023

Australian Open R16 180 29.01.2024

French Open R64 45 10.06.2024

ATP MASTERS 1000 OBBLIGATORI

Miami F 600 01.04.2024

Indian Wells SF 360 18.03.2024

Montreal R16 90 14.08.2023

Cincinnati R16 90 21.08.2023

Rome R16 90 20.05.2024

Paris R64 10 06.11.2023

Madrid – 0 06.05.2024

ATP 500

ATP Tour Masters 1000 Monte Carlo SF 360 15.04.2024

Rotterdam F 300 19.02.2024

Vienna QF 90 30.10.2023

Barcelona QF 90 22.04.2024

Halle QF 90 24.06.2024

PENALTY – 0 09.10.2023

ALTRI TORNEI CONTEGGIABILI

ATP Tour 250 Montpellier W 250 12.02.2024

ATP Tour 250 Sofia SF 90 02.10.2023

ALTRI TORNEI NON CONTEGGIABILI

ATP Tour 250 Adelaide-1 QF 45 08.01.2024

ATP Tour 250 ‘s-Hertogenbosch (WC) QF 45 17.06.2024

ATP Tour 250 Marseille R32 0 26.02.2024

PUNTI IN SCADENZA NEL RESTO DEL 2023

1 07.08.2023

2 14.08.2023 ATP Tour Masters 1000 Montreal R16 90

3 21.08.2023 ATP Tour Masters 1000 Cincinnati R16 90

4 28.08.2023

5 04.09.2023

6 11.09.2023 Grand Slam US Open QF 360

7 18.09.2023

8 25.09.2023

9 02.10.2023 ATP Tour 250 Sofia SF 90

10 09.10.2023 ATP Tour 500 PENALTY – 0

11 16.10.2023

12 23.10.2023

13 30.10.2023 ATP Tour 500 Vienna QF 90

14 06.11.2023 ATP Tour Masters 1000 Paris R64 10

Foto: LaPresse