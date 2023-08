Tennis, la preparazione diversa di Jannik Sinner verso gli US Open. Niente terra e solo tornei selezionati

Jannik Sinner non si vede su un campo da tennis dalla semifinale di Wimbledon persa contro Novak Djokovic. Sono state due settimane decisamente importanti per l’altoatesino, che per la prima volta si è spinto tra i migliori quattro di uno Slam. Dopo aver chiuso la sua stagione su erba, il nativo di San Candido si è preso una bella pausa, vivendo completamente diversa rispetto allo scorso anno la preparazione allo US Open.

Infatti il numero otto del mondo ha deciso di prendersi alcune settimane di pausa, dove ricaricare sicuramente le pile dopo le tante energie sprecate, ma anche con l’obiettivo di prepararsi al meglio fisicamente per i Masters 1000 di Toronto e Cincinnati, oltre che ovviamente per lo US Open.

Rispetto alla passata stagione, dunque, Sinner ha deciso di evitare la terra rossa, nonostante sia il campione in carica di Umago. Una decisione sicuramente molto saggia per Jannik, che ha evitato di vivere un ulteriore cambio di superficie e di prepararsi al meglio per tre tornei nei quali parte tra i favoriti.

Il ritorno in campo è fissato per Toronto e poi trasferimento a Cincinnati. L’obiettivo è quello di spingersi il più avanti possibile, per vincere il suo primo 1000 della carriera. Sicuramente sarebbe il miglior avvicinamento possibile all’ultimo Slam dell’anno dove le ambizioni dell’azzurro saranno veramente altissime.

