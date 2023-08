ATP Washington 2023: passano Dimitrov, Humbert e Wolf, poi la pioggia ferma tutto

Non proprio la giornata che speravano gli spettatori del torneo ATP 500 di Washington, quella (non) terminata nella notte. La pioggia, infatti, ha deciso di fare capolino nel cielo della capitale americana, costringendo a sospendere due match e rinviarne altri tre. Ma andiamo con ordine.

Dei match conclusi, vale la pena rimarcare come l’unico quarto di finale già definito sia quello tra Grigor Dimitrov e Ugo Humbert. Il bulgaro batte il finlandese Emil Ruusuvuori, in un match tecnicamente interessante, per 6-4 6-3, mentre il francese non lascia scampo al giapponese Yosuke Watanuki (6-0 6-2).

L’unico altro a terminare di giovedì è, nel derby USA, J.J. Wolf, vittorioso su Michael Mmoh in due set; dovrà aspettare oggi per capire chi affrontare tra l’olandese Tallon Griekspoor e il francese Gael Monfils, che si trovano sul set pari e promettono scintille alla ripresa.

Interrotto anche il confronto tra uno degli emergenti di casa, Christopher Eubanks, e l’australiano Jordan Thompson, con quest’ultimo avanti di due break nel primo parziale. Il maggior rimpianto per gli spettatori del giovedì, però, è di non vedere all’opera Taylor Fritz e Andy Murray l’uno contro l’altro: il numero 1 USA e lo scozzese giocheranno oggi. In breve, per cinque giocatori il destino sarà quello delle due partite in una singola giornata (vanno infatti aggiunti i vincitori di Evans-Shevchenko e Tiafoe-Shang).

ATP WASHINGTON 2023: OTTAVI DI FINALE

Fritz (USA) [1]-Murray (GBR) [15] rinviata

Eubanks (USA) [11]-Thompson (AUS) 2-5 15-0 serv. Thompson, sospesa

Wolf (USA) [16]-Mmoh (USA) 6-4 7-6(5)

Griekspoor (NED) [12]-Monfils (FRA) [WC] 6-4 1-6 1-0 15-15 serv. Monfils, sospesa

Dimitrov (BUL) [5]-Ruusuvuori (FIN) 6-4 6-3

Humbert (FRA) [13]-Watanuki (JPN) 6-0 6-2

Evans (GBR)-Shevchenko rinviata

Tiafoe (USA) [2]-Shang (CHN) [Q] rinviata

Foto: LaPresse