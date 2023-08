ATP Toronto, Jannik Sinner si allena contro Alexander Zverev e impressiona – VIDEO

Ci si prepara alla grande sfida. Jannik Sinner, nel 4° incontro del Grandstand, affronterà Matteo Berrettini un derby particolarmente atteso. Per la prima volta, i due azzurri si confronteranno nel secondo turno del Masters1000 di Toronto (Canada).

Non ci sono precedenti quindi e ognuno di loro ha seguito un proprio programma per arrivare pronto al match. Berrettini ha affrontato già una partita, non essendo testa di serie, battendo in maniera netta il francese Gregoire Barrere. Una bella prestazione quella del romano, che ha dato conferma di stare bene dopo essere rinsavito a Wimbledon.

Sinner, invece, farà il proprio esordio e quindi non avrà grossi riferimenti sul campo di gioco in partita. Jannik, comunque ha affrontato in allenamento un tennista di livello come Alexander Zverev, mettendo in mostra colpi notevoli e soprattutto facendo vedere ottimi miglioramenti nell’esecuzione della palla corta.

Di seguito il video:

VIDEO ALLENAMENTO SINNER-ZVEREV ATP TORONTO 2023

Foto: LaPresse