ATP Toronto 2023, risultati 7 agosto: rimonta vincente di Milos Raonic, si salva Tommy Paul. Tris di successi per l’Italia

Nella serata in cui il Canada celebra il trionfo in Coppa Davis 2022 con la consegna degli anelli ai componenti della squadra vincitrice nella scorsa stagione, il Masters 1000 ATP di Toronto 2023 vede il via del primo turno, con i primi match che hanno come protagonisti i giocatori non inseriti tra i primi otto del seeding, i quali, invece, avevano ricevuto un bye all’esordio. Sul cemento outdoor canadese, in casa Italia, si sono registrati i successi di Matteo Berrettini, che affronterà Jannik Sinner ai sedicesimi, di Lorenzo Musetti, che se la vedrà con l’australiano Thanasi Kokkinakis, e di Matteo Arnaldi, che giocherà il secondo turno contro il russo Daniil Medvedev.

Matteo Berrettini regola il transalpino Grégoire Barrère per 6-4 6-3, regalandosi, come detto il derby con Jannik Sinner, numero 7 del seeding e dunque esentato dal primo turno, mentre Lorenzo Musetti elimina il nipponico Yoshihito Nishioka per 6-4 6-1 e se la vedrà col qualificato australiano Thanasi Kokkinakis, che piega il cinese Zhang Zhizhen per 7-5 6-4, infine il qualificato Matteo Arnaldi dà un dispiacere al pubblico di casa estromettendo la wild card canadese Vasek Pospisil per 6-4 6-4, ed ora sfiderà il numero 2 del seeding, il russo Daniil Medvedev.

La copertina di giornata, però, è tutta per il padrone di casa canadese Milos Raonic, in tabellone grazie ad una wild card, che rimonta e batte lo statunitense Frances Tiafoe, numero 9 del seeding, superato per 6-7 (12) 7-6 (4) 6-3. Al secondo turno per lui ci sarà il qualificato nipponico Taro Daniel, il quale elimina il transalpino Adrian Mannarino con lo score di 7-6 (5) 6-4. L’iberico Alejandro Davidovich Fokina liquida lo statunitense Jeffrey John Wolf per 6-0 6-2, mentre il ceco Jiri Lehecka piega l’altro statunitense Brandon Nakashima per 7-5 3-6 7-6 (2) ed affronterà già domani, nell’unico match del secondo turno in programma, il norvegese Casper Ruud, numero 3.

Il transalpino Gael Monfils, in tabellone col ranking protetto, regola lo statunitense Christopher Eubanks per 7-6 (3) 6-7 (4) 6-1 e se la vedrà con il numero 4, l’ellenico Stefanos Tsitsipas. Si salva il numero 12, lo statunitense Tommy Paul, che recupera un break di ritardo nel terzo set al qualificato argentino Diego Schwartzman e lo supera poi per 6-3 3-6 6-4, ed al prossimo turno affronterà un altro argentino, Francisco Cerundolo, il quale elimina la wild card canadese Alexis Galarneau per 6-2 4-6 6-4. Soffre anche il serbo Miomir Kecmanovic, che piega in tre set il qualificato cileno Cristian Garín per 7-6 (2) 4-6 6-4, mentre la testa di serie numero 15, il polacco Hubert Hurkacz, regola il kazako Alexander Bublik per 6-3 7-6 (2).

TABELLONE ATP MASTERS 1000 TORONTO 2023

(1) Alcaraz bye

Shelton vs Zapata Miralles

Kecmanovic b. (Q) Garín 7-6 (2) 4-6 6-4

(15) Hurkacz b. Bublik 6-3 7-6 (2)

(12) Paul b. (Q) Schwartzman 6-3 3-6 6-4

Cerundolo b. (WC) Galarneau 6-2 4-6 6-4

Ruusuvuori vs (Q) Giron

(5) Rune bye

(4) Tsitsipas bye

(PR) Monfils b. Eubanks 7-6 (3) 6-7 (4) 6-1

Etcheverry vs Korda

Dimitrov vs (14) Coric

(10) Auger-Aliassime vs (Q) Purcell

Sonego vs Murray

Berrettini b. Barrere 6-4 6-3

(7) Sinner bye

(6) Rublev bye

McDonald vs Karatsev

(Q) Daniel b. Mannarino 7-6 (5) 6-4

(WC) Raonic b. (9) Tiafoe 6-7 (12) 7-6 (4) 6-3

(13) Zverev vs Griekspoor

Davidovich Fokina b. Wolf 6-0 6-2

Lehecka b. Nakashima 7-5 3-6 7-6 (2)

(3) Ruud bye

(8) Fritz bye

Humbert vs Jarry

(WC) Diallo vs Evans

De Minaur vs (11) Norrie

(16) Musetti b. Nishioka 6-4 6-1

(Q) Kokkinakis b. Zhang 7-5 6-4

(Q) Arnaldi b. (WC) Pospisil 6-4 6-4

(2) Medvedev bye

Foto: LaPresse