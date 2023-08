WTA Montreal 2023, Lucia Bronzetti viene battuta all’esordio da Belinda Bencic

Si ferma all’esordio il cammino di Lucia Bronzetti nel main draw del torneo WTA 1000 di Montreal: sul cemento outdoor canadese l’azzurra cede all’elvetica Belinda Bencic, testa di serie numero 12, che si impone per 6-2 6-3 in un’ora e 35 minuti ed al prossimo turno affronterà la vincente del derby statunitense tra Alycia Parks e Lauren Davis.

Nel primo set l’inizio è da incubo per l’azzurra, che nei primi quattro giochi vince appena 5 punti e si ritrova subito sotto 0-4. Moto d’orgoglio di Bronzetti, che nel quinto gioco recupera uno dei break di ritardo e poi annulla tre palle break a Bencic prima di riportarsi sul 2-4. La svizzera però riprende a macinare punti e nell’ottavo game, al terzo set point, strappa ancora la battuta all’italiana e chiude sul 6-2 in 42 minuti di gioco.

La seconda partita vede l’azzurra faticare ancora al servizio ma riuscire a tenere a lungo in equilibrio la contesa: Bronzetti annulla quattro palle break nel quarto gioco e tre nel sesto, riuscendo a resistere fino al 3-3, poi però nell’ottavo game Bencic opera lo strappo a zero e va a servire per il match. L’italiana vince i primi due punti in risposta, ma la svizzera rimonta ed al secondo match point chiude i conti sul 6-3 dopo 53 minuti.

Le statistiche premiano l’elvetica, che vince 77 punti contro i 55 dell’azzurra, la quale concede ben 18 break point all’elvetica in 7 giochi, con Bencic che ne sfrutta 4, mentre Bronzetti coglie l’unica occasione di break concessa dalla svizzera. A fare la differenza è la resa con la seconda, con Bencic che si attesta al 73% (16/22) e Bronzetti che si ferma al 26% (7/27).

