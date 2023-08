ATP Toronto 2023, Carlos Alcaraz affossato da Tommy Paul: l’americano approda in semifinale!

La conferma è la seguente: Toronto, torneo delle sorprese. Dopo l’eliminazione odierna del n.3 del mondo, Daniil Medvedev, a uscire di scena nei quarti di finale del Masters1000 canadese è stato anche il grande favorito della vigilia, Carlos Alcaraz. Il n.1 del ranking, infatti, è stato sconfitto dall’americano Tommy Paul con il punteggio di 6-3 4-6 6-3 in 2 ore e 21 minuti di partita.

Un match nel quale Alcaraz è andato un po’ troppo a corrente alternata, mettendo in mostra alcuni colpi strepitosi, ma commettendo anche troppi errori. Bravissimo Paul a esprimere un tennis d’alta qualità, replicando nei fatti quanto accaduto l’anno scorso a Montreal contro Carlitos e togliendosi la soddisfazione di battere per la prima volta in carriera un n.1 del mondo e di approdare in una semifinale di un torneo di questo genere. Sarà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Gael Monfils a vedersela contro lo statunitense.

Nel primo set l’avvio non è dei migliori per l’iberico, che subisce il break, non trovando con i suoi colpi il campo. Paul resiste al tentativo di contro-break di Alcaraz nel quarto game e tiene molto bene da fondo. Si appoggia splendidamente alle bordate dell’iberico l’americano e in questa maniera arriva anche il secondo break per Paul nel settimo gioco. Un passaggio a vuoto ce l’ha anche il tennista negli States, ma il parziale contro-break non cambia lo spartito perché lo statunitense fa vedere una copertura del campo incredibile, che gli frutta il terzo break della frazione e la vittoria del parziale sul 6-3.

Nel secondo set Carlitos è costretto a salvare una palla break nel quarto game e nel quinto dà il via al suo show con un tweener pazzesco che fa alzare in piedi tutti. E’ la scossa che lo spagnolo vuole, visto che arriva il break a zero in suo favore. Paul prova a rientrare, ma le tre possibilità di contro-break non sono sfruttate. Sul 6-4, quindi, l’iberico pareggia i conti.

Nel terzo set il rendimento di Paul sale rispetto a quello precedente ed entrambi hanno le loro occasioni per andare avanti di un break nei primi due giochi. Più risoluto, però, è l’americano che nel sesto gioco toglie il tempo al suo avversario e crea lo strappo decisivo. Semplicemente perfetto il tennista degli States, conclude l’opera sul 6-3.

Foto: LaPresse