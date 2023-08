ATP Toronto 2023, Alex de Minaur domina Alejandro Davidovich Fokina e vola in Finale!

È l’australiano Alex de Minaur il primo finalista del Masters1000 di Toronto (Canada). In una giornata molto ventosa, l’aussie si è imposto in maniera nettissima contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.37 ATP) per 6-1 6-3 in 1 ora e 18 minuti di partita. Per Alex è la prima volta in un atto conclusivo di un 1000 e con questo riscontro sale alla posizione n.12 virtuale del ranking e la n.10 della Race. L’australiano ora aspetterà l’esito dell’altra semifinale tra Jannik Sinner e Tommy Paul per conoscere il nome del prossimo avversario.

Nel primo set si comprende subito che uno dei due con le forti raffiche è in grande difficoltà. Davidovich Fokina non trova il campo e nei fatti regala tanti punti all’avversario. De Minaur abilissimo ad appoggiarsi ai colpi del rivale. In questo modo, il nativo di Sydney va sul 3-0. L’iberico ha uno scatto d’orgoglio nel quinto game, ma l’australiano cancella le due palle break e strappa il servizio allo spagnolo nel gioco successivo. Conclusione: 6-1 in 31′.

Nel secondo set entrambi fanno tanta fatica nei turni alla battuta, fortemente disturbati nel lancio di palla dal vento. Condizioni molto complicate, meglio gestite da de Minaur che va avanti di due break (3-0). Davidovich Fokina tenta di rientrare in partita, ma i break del quarto, sesto e ottavo game non fruttano nulla proprio per l’incapacità al servizio dell’iberico. E così, quindi, cala il sipario sul 6-3.

Leggendo le statistiche, si evidenzia come i ben 38 errori gratuiti dello spagnolo abbiano pesato in questa sfida, rispetto ai 9 di de Minaur. Di questi 38, ben 21 sono stati con il dritto per lui. Dopo la stretta di mano, l’australiano ha dedicato nel consueto messaggio sulla telecamera un pensiero su come il vento si sia fatto sentire in questa partita.

Foto: LaPresse