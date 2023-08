ATP Cincinnati, una spettatrice disturba Stefanos Tsitsipas: episodio surreale – VIDEO

Un qualcosa di surreale. Non si era mai vista una cosa del genere su campo da tennis, ma c’è sempre una prima volta. Il riferimento è alla partita tra il greco Stefanos Tsitsipas e lo statunitense Ben Shelton.

Nella partita che ha visto il successo dell’ellenico, quest’ultimo non ha dovuto solo lottare contro il servizio potente del proprio avversario, ma anche fare i conti con una spettatrice sugli spalti.

Una signora, infatti, si è resa protagonista di un gesto assolutamente inconsueto. “C’è una persona che imita un’ape dietro di me quando sto per servire”, il messaggio di Tsitsipas riferito al giudice di sedia. “Non mi era mai successo in carriera, capisco che tifi per il mio avversario però…”. Successivamente, il greco ha individuato la responsabile, chiedendo il suo allontanamento.

Di seguito il video:

