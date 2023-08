ATP Cincinnati 2023, Matteo Arnaldi battuto nel primo turno delle qualificazioni: vince Moutet in rimonta

Matteo Arnaldi va ko contro il francese Corentin Moutet nel primo turno delle qualificazioni al Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento statunitense, l’italiano classe 2001, reduce dal grande torneo a Toronto (dove si è spinto fino ai sedicesimi partendo dalle qualificazioni), si aggiudica il primo set per 6-4, ma poi arriva la pioggia e al rientro in campo è tutto diverso: dopo due ore di stop Moutet (n.79 del ranking) cambia decisamente marcia rispetto al primo parziale, mentre il nostro portacolori non riesce a ritrovare il ritmo partita e la conseguenza è il 6-0 6-2 con cui il transalpino vince il match in rimonta in due ore e 8 minuti complessivi di gioco. Ad avanzare al turno decisivo delle qualificazioni è dunque il tennista francese classe 1999, che ora si contenderà il pass per il main draw con il tedesco Daniel Altmaier.

Nei primi tre game i servizi dei due tennisti funzionano abbastanza bene e si arriva dunque senza scossoni sul 2-1 per Arnaldi, poi l’italiano alza il ritmo in risposta e mette pressione a Moutet. Il francese però non molla e riesce a tenere il servizio dopo aver annullato una palla break (2-2). Nel sesto gioco il nostro portacolori va di nuovo vicino all’allungo, ma il suo avversario reagisce da sotto 15-40 e si prende il 3-3. Il match prosegue senza altre palle break fino al decimo gioco, dove Arnaldi mette ancora in difficoltà il suo avversario, riuscendo poi a sferrare l’attacco decisivo che vale il successo nel primo set per 6-4.

La felicità per la vittoria del primo parziale è parecchia per l’italiano, ma l’entusiasmo viene subito spento dalla pioggia che porta alla sospensione del match prima dell’inizio del secondo set. I due tennisti sono dunque costretti ad uscire dal campo e ad attendere circa due ore prima della ripresa del gioco, e poi al rientro in campo la partita cambia totalmente rispetto al primo set: Moutet domina in praticamente tutto il secondo set e si impone con un incredibile 6-0 che lascia ben poco spazio ai commenti.

La partita si sposta dunque al terzo e decisivo parziale, dove Moutet, caricato dal grande secondo set, comincia decisamente meglio, salendo sul 3-1 di fronte a un sempre più sconnesso Arnaldi. Per l’azzurro si tratta del colpo del definitivo ko: Moutet trova un altro break nel settimo gioco e poi chiude il match sul 6-2 dopo aver annullato due palle del 3-5 all’italiano.

STATISTICHE – A fine partita pesano le cinque palle break (sulle 7 avute) convertite dal francese contro l’una (su 7) convertita dall’italiano. Il transalpino termina l’incontro con migliori percentuali per quanto riguarda sia i punti vinti con la prima in campo (62% contro i 60% dell’azzurro) sia, soprattutto, con la seconda (74% contro il 41% del nostro portacolori).

