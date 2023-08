ATP Toronto, Carlos Alcaraz: “La sconfitta contro Tommy Paul è una lezione, ora penso a Cincinnati”

Una sconfitta che non ci si aspettava quella di Carlos Alcaraz (n.1 del mondo) nei quarti di finale del Masters1000 di Toronto. Sul cemento canadese, il funambolico spagnolo è stato battuto dall’americano Tommy Paul con il punteggio di 6-3 4-6 6-3.

Non la miglior versione di Carlitos, costretto a subire un altro ko da Paul, che sempre in Canada seppe sconfiggerlo a Montreal l’anno scorso. Una battuta d’arresto su cui Alcaraz dovrà riflettere, visti i traguardi ambiziosi che ha, uno su tutti confermarsi campione agli US Open.

Prima però dell’appuntamento a Flushing Meadows, l’iberico andrà a caccia del titolo a Cincinnati per arrivare con la spinta giusta all’ultimo Slam del 2023: “Tutto quello che posso fare ora è esercitarmi per essere migliore. Mancano alcune settimane agli US Open, ma ora devo essere focalizzato su Cincinnati. È un Masters1000, anch’esso un grande torneo. Quindi devo parlare con il mio team. Una lezione questa sconfitta“, ha raccontato Alcaraz in conferenza stampa.

Il n.1 ATP ha sottolineato anche le qualità di Paul: “Certamente è un giocatore completo. Le partite che abbiamo giocato sono state davvero difficili, l’anno scorso, a Miami, e questa. È un giocatore davvero valido. Ha grande talento, grandi colpi ed è anche molto, molto veloce. Quindi è uno dei migliori giocatori del mondo in questo momento. Non c’è dubbio a proposito; è un avversario ostico su qualsiasi superficie, è un mix di tutto“, ha concluso Carlos.

Foto: LaPresse