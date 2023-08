ATP Cincinnati 2023, Lorenzo Sonego piega Alexander Shevchenko in tre set e accede al 2° turno

Un sorriso per Lorenzo Sonego. Il n.39 del ranking andava in cerca di un risultato positivo, dopo aver fatto un po’ fatica nell’ultimo periodo. Il primo turno del Masters1000 di Cincinnati poteva nascondere delle insidie per le qualità del qualificato russo Alexander Shevchenko (n.88 ATP). Il piemontese è riuscito a spuntarla con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 in 2 ore e 6 minuti di partita e sarà lui ad affrontare l’americano Taylor Fritz nel secondo turno. Una prestazione in cui si è rivisto un Sonego combattivo che, pur con qualche passaggio a vuoto, ha trovato la soluzioni ai problemi proposti da Shevchenko.

Nel primo set Sonny comincia bene, punzecchiando in risposta il suo avversario e creandosi una prima palla break nel secondo gioco, senza però concretizzarla. Appuntamento solo rimandato dal momento che nel sesto arriva lo strappo decisivo. Grande decisione nel rispondere con profondità da parte del torinese e ai vantaggi c’è il 4-2. Un margine di vantaggio gestito fino alla fine, annullando una palla del contro-break nel nono game (6-3).

Nel secondo set il break in apertura in favore di Lorenzo sembra incanalare la partita sui binari più favorevoli all’italiano. Il servizio però si inceppa e qualche gratuito di troppo arriva. Sonego perde in lucidità e il russo ribalta la situazione, prima recuperando il break di ritardo nel quarto game e poi strappando nuovamente il servizio al giocatore nostrano nell’ottavo. Avanti di un break, Shevchenko non si fa pregare e conclude sul 6-3.

Nel terzo set, dopo un iniziale fase on serve, succede di tutto dal sesto all’ottavo gioco: i due hanno maggior efficienza in risposta con Sonego che va avanti di un break, cede il turno alla battuta e riguadagna il vantaggio. Con la combinazione servizio-dritto, il nostro portacolori non ha più dubbi e la vittoria si tramuta in realtà sul punteggio di 6-3.

Leggendo le statistiche, ottimo l’81% dei punti vinti dell’italiano con la prima di servizio in campo e bene in risposta alla seconda di Shevchenko (50%). 28 vincenti e 15 errori non forzati il bilancio dell’azzurro.

Foto: LaPresse