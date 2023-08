ATP Cincinnati 2023: Djokovic batte Zverev e raggiunge Alcaraz in finale

La finale più attesa, la grande rivincita, lo scontro tra i primi due della classifica mondiale. L’ultimo atto del Masters 1000 di Cincinnati sarà Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic. Se lo spagnolo ancora una volta ha sofferto, battendo in rimonta Hubert Hurkacz, il serbo continua a non concedere un set agli avversari, superando il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 7-6 7-5 dopo oltre due ore di gioco.

A Cincinnati si è visto sicuramente il miglior Zverev della stagione e il tedesco ha offerto un’ottima prestazione anche in questa semifinale. Sicuramente Zverev esce dal campo con la convinzione di essersi ritrovato e di aver ormai messo definitivamente alle spalle il terribile infortunio alla caviglia dell’anno scorso al Roland Garros.

Una partita equilibrata anche nei numeri. Djokovic ha ottenuto l’80% dei punti quando ha servito la prima, stessa percentuale del tedesco. Zverev ha concluso con più vincenti (24 contro 18), mentre sono tredici gli errori non forzati del serbo rispetto agli undici dell’avversario. La differenza è stata fatta con la seconda, con Djokovic che ha vinto il 55% dei punti contro il 40% di Zverev.

Il match si è aperto subito con tre palle break consecutive in favore di Zverev, ma Djokovic è riuscito ad annullarle. Si è poi proseguito seguendo l’andamento dei servizi, arrivando ad un lunghissimo decimo game, dove il tedesco ha cancellato tre set point al serbo. Il tie-break è la naturale conseguenza, con Djokovic che si impone alla fine per 7-5.

Sulla scia del set vinto, Djokovic parte benissimo nella seconda frazione e strappa in apertura il servizio a Zverev. Il serbo conserva il vantaggio e sembra involarsi verso la chiusura del match. Invece nel decimo game Djokovic perde inaspettatamente la battuta, con Zverev che pareggia. Nel gioco successivo, però, il serbo si riprende il break di vantaggio e questa volta va a chiudere sul 7-5.

Sarà il quarto scontro in carriera tra Djokovic ed Alcaraz. Lo spagnolo è in vantaggio per 2-1, visto che, oltre alla vittoria di Wimbledon, si era imposto anche nella prima occasione nella semifinale di Madrid dello scorso anno (6-7 7-5 7-6). Il successo di Djokovic è quello nella semifinale del Roland Garros, con lo spagnolo crollato fisicamente dopo due set. Il serbo va a caccia del suo 95° titolo, il 39° Masters 1000, con Cincinnati che sarebbe il primo di questa stagione; mentre per Alcaraz sarebbe il tredicesimo titolo ed il quinto 1000, avendo già vinto quest’anno Indian Wells e Madrid.

