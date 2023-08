ATP Cincinnati 2023, Carlos Alcaraz vince in rimonta contro Hurkacz e vola in Finale

Non arrendersi mai. Carlos Alcaraz (n.1 del mondo) ce l’ha fatta anche stavolta. Come già gli era accaduto nel corso di questo Masters1000 a Cincinnati, il funambolico iberico è stato costretto a rimontare e anche il polacco Hubert Hurkacz (n.20 del ranking) si è dovuto arrendere, non sfruttando una palla match nel decimo game del secondo parziale. 2-6 7-6 (4) 6-3 lo score in favore di Carlitos che ha così raggiunto la quinta Finale in un 1000 in carriera, la terza quest’anno dopo quelle a Indian Wells e a Madrid, vinte in entrambe le circostanze.

Sul cammino di Alcaraz, dunque, ci sarà nell’atto conclusivo l’atteso incrocio con Novak Djokovic che battuto il tedesco Alexander Zverev e, dopo quanto accaduto a Wimbledon, ci sarà da divertirsi. Bello, a fine incontro, il messaggio che il 20enne spagnolo ha voluto dedicare alla squadra di calcio femminile della Spagna, impegnata nella Finale dei Mondiali in Australia contro l’Inghilterra.

Carlos Alcaraz signs the camera after beating Hubert Hurkacz in Cincinnati. He wrote a message in support of the Spanish women’s football team, who are competing in the FIFA World Cup pic.twitter.com/apAVJxuLJu — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 19, 2023



Nel primo set Alcaraz tenta di mettere sotto pressione il polacco, costruendosi due palle break nel gioco d’apertura, ma non essendo sufficientemente concreto. Qualche errore di troppo da parte del n.1 del ranking, che a zero perde il servizio nel gioco successivo. Hurkacz fa sempre fatica alla battuta, dovendo fronteggiare una palla del contro-break nel quinto game e due nel settimo, ma sa sempre spuntarla ai vantaggi. Di contro, l’iberico non è altrettanto abile e il secondo break arriva in favore di Hubi, che si impone 6-2 nel primo parziale.

Nel secondo set la storia si ripete nella misura in cui, nel terzo game, altre tre palle break ci sono per Carlitos, ma il polacco sa aggrapparsi alla grande al proprio servizio e le annulla. Scambi tiratissimi e Hurkacz ha sulla racchetta nel decimo game la chance per far calare il sipario, ma la sbaglia in maniera clamorosa: un dritto da posizione favorevole finisce out ed è l’episodio che segna un po’ la partita. Si va al tie-break e anche in questo caso il n.20 del ranking si trova avanti 4-1, ma poi la luce si spegne completamente. Alcaraz rimonta in maniera inesorabile, con una serie di sei punti consecutivi. Risultato: 7-4.

Nel terzo set l’inerzia della partita è tutta per lo spagnolo, che conquista il break nel quarto game con grandissima lucidità, conservando il vantaggio fino alla fine e chiudendo sul 6-3 da vero campione. Leggendo le statistiche, Hurkacz ha concluso in doppia cifra alla voce ace (10) rispetto ai 2 di Alcaraz, ma ha pagato dazio con i punti ottenuti con la seconda di servizio (51%), visto il 65% del suo avversario.

Foto: LaPresse