L’Italia vuole sognare in grande nella Finale della 4×100 maschile ai Mondiali 2023 di atletica leggera. La nostra Nazionale si presenta con grandi ambizioni all’atto conclusivo che andrà in scena questa sera (ore 21.40) a Budapest. I Campioni Olimpici sono tornati maestosamente dopo un lungo periodo di torpore e in batteria hanno corso un rilevante 37.65, ovvero il secondo crono della storia tricolore, ad appena 15 centesimi dal record nazionale corso in occasione dell’apoteosi di Tokyo 2020.

L’Italia si presenterà ai blocchi di partenza con la miglior prestazione mondiale stagionale, due centesimi meglio rispetto a quanto corse dagli USA nella prima batteria di ieri. Gli azzurri avranno così in dote la quinta corsia e andranno a caccia dell’impresa, sfidando soprattutto USA, Giamaica, Gran Bretagna e Giappone.

Gli americani vantano un 37.67 (ma oggi potranno schierare anche Noah Lyles, assente ieri sera perché impegnato nella finale dei 200 metri), i caraibici si sono spinti a 37.68, gli asiatici a 37.71, i britannici sono fermi a 38.00 ma stasera avranno dalla loro anche Zharnel Hughes. Sulla carta fanno meno paura Francia (37.98) e Brasile (38.10), mentre il Sudafrica di Akani Simbine (37.72) può essere una outsider. Di seguito la classifica dei tempi stagionali corsi dalle Nazionali finaliste con la 4×100 maschile ai Mondiali 2023 di atletica leggera.

CLASSIFICA TEMPI STAGIONALI FINALISTE 4X100 AI MONDIALI

Italia: 37.65

USA: 37.67

Giamaica: 37.68

Giappone: 37.71

Sudafrica: 37.72

Francia: 37.98

Gran Bretagna: 38.00

Brasile: 38.19

Foto: Colombo/FIDAL