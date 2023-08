Tennis: Rafael Nadal torna ad allenarsi in campo

Basta un’unica storia Instagram per infiammare parecchi tifosi di Rafael Nadal. Il maiorchino, infatti, è il protagonista di una storia rilasciata dalla proprietaria dell’account Instagram paodaouria che, al suo interno, mostra una foto del 14 volte vincitore Slam in una tenuta chiaramente tennistica.

In particolare, l’immagine mostra una versione di Nadal che risente inevitabilmente dell’inattività. Inoltre, la frase allegata alla citata storia del social delle immagini fa capire che questa fase non sarà facile: “Hai finito il tuo allenamento e anche se ho visto che eri molto stanco grazie per la posa“.

In sostanza, sono ricominciati gli allenamenti in campo; fino ad ora il lavoro era diviso a metà tra trattamenti conservativi e lavoro in palestra. Un segnale che le cose, sul fronte di Manacor, si stanno muovendo: l’obiettivo, in fin dei conti, è avere un 2024 come anno finale all’altezza delle aspettative.

Nadal ha giocato solo quattro partite nel 2023 prima di fermarsi sostanzialmente per la stagione. Tre di esse, tra United Cup e Australian Open, le ha perse e l’ultima è quella in cui l’americano Mackenzie McDonald gli ha inflitto una delle estremamente rare sconfitte in tre set in uno Slam.

Foto: LaPresse