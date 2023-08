Una sontuosa Italia ha staccato il biglietto per la Finale della 4×400 maschile ai Mondiali 2023 di atletica leggera. La staffetta del miglio si è ampiamente meritata il passaggio del turno grazie a una prova di tutta sostanza conclusa al terzo posto nella propria batteria con il tempo di 3:00.14. La nostra Nazionale è tra le migliori otto del Pianeta in una delle gare più iconiche di questo sport, ritenuta l’esemplificazione dello stato di salute del movimento agonistico di un Paese.

Davide Re non è stato impeccabile nella frazione iniziale (45.71), ma a risollevare l’Italia ci ha pensato uno stratosferico Edoardo Scotti. Il lombardo ha corso con grandissimo piglio il proprio giro della morte e poi ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, uscendo di prepotenza sul rettilineo finale, superando tre avversari (frazione da 45.06) e consegnando un ottimo testimone a Lorenzo Benati in quarta posizione. Il biondo azzurro tiene botta con grande disinvoltura e mantiene l’Italia nelle posizioni che contano per il passaggio del turno.

Gli ultimi 400 metri sono tutti per Alessandro Sibilio, semifinalista sui 400 ostacoli (avrebbe meritato l’atto conclusivo, Karsten Warholm andava squalificato per passaggio irregolare di una barriera). Il campano è baldanzoso, nonostante i due turni disputati negli ostacoli in settimana e l’infortunio del mese scorso a Montecarlo, ma sul rettilineo finale viene chiuso dal kenyano Wyclife Kinyamal: l’azzurro passa all’interno, toccando l’africano con un braccio, poi continua nella sua azione, sorpassa l’Olanda negli ultimi metri, chiude una frazione superba da 44.45 e l’Italia festeggia. La Francia è passata avanti per appena nove centesimi (3:00.05), mentre la Giamaica ha vinto comodamente in 2:59.82. Alle spalle dell’Italia si sono piazzate l’Olanda (3:00.23, tempo di ripescaggio) e il Belgio (3:00.33).

Nell’altra batteria gli USA si sono imposti senza particolari patemi. Trevor Bassitt, Matthew Boling, Christopher Bailey, Justin Robinson hanno chiuso in 2:58.47, precedendo la sorprendente India (2:59.05, record asiatico) e alla Gran Bretagna di Lewis Davey, Charles Dobson, Rio Mitcham, Alex Haydock-Wilson (2:59.42). Tempo di ripescaggio per il Botswana (2:59.42).

Foto: Colombo/FIDAL