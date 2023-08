Ranking ATP (7 agosto): Jannik Sinner sempre n.8 del mondo, Musetti in top-20 e Berrettini n.38

Una nuova settimana ha inizio e nel tennis degli aggiornamenti ci sono per quanto concerne il ranking ATP. A comandare c’è sempre l’asso nativo di Murcia, Carlos Alcaraz. Il funambolico iberico comanda con 9225 punti a precedere il serbo Novak Djokovic (8795) e il russo Daniil Medvedev (6360). Nella top-5 da segnalare un cambiamento, ovvero il sorpasso di Stefanos Tsitsipas nei confronti di Casper Ruud.

Il greco, vincitore a Los Cabos (Messico), ha guadagnato i punti per far sua la quarta posizione della classifica mondiale, scavalcando il norvegese (n.5). Stabile, invece, la posizione di Jannik Sinner. L’altoatesino, che ha deciso di allenarsi in questo periodo in vista dei Masters1000 di Toronto e di Cincinnati e soprattutto degli US Open, è sempre n.8 del mondo, insidiato dall’americano Taylor Fritz. A chiudere il gruppo dei migliori dieci tennisti del mondo c’è l’altro statunitense Frances Tiafoe.

RANKING ATP

Lunedì 7 agosto 2023

1. Carlos Alcaraz (ESP) 9225

2. Novak Djokovic (SRB) 8795

3. Daniil Medvedev (RUS) 6360

4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5090

5. Casper Ruud (NOR) 4985

6. Holger Rune (DEN) 4825

7. Andrey Rublev (RUS) 4595

8. Jannik Sinner (ITA) 3815

9. Taylor Fritz (USA) 3605

10. Francis Tiafoe (USA) 3085

In casa Italia, detto di Sinner, Lorenzo Musetti ha perso un posto rispetto alla settimana scorsa, ma è sempre in top-20 (n.19), mentre Matteo Berrettini ne ha guadagnati 2 per le scadenze altrui. Nel roster dei migliori 100 giocatori del ranking troviamo anche Lorenzo Sonego (n.39) e Matteo Arnaldi (n.66), entrato nel tabellone principale del 1000 di Toronto dalle qualificazioni. Da segnalare le 27 posizioni scalate da Luca Nardi (n.126) grazie al successo nel Challenger di Porto (Portogallo).

ITALIANI TRA I PRIMI 200

Lunedì 7 agosto 2023

8. Jannik Sinner 3815

19. Lorenzo Musetti 1950

38. Matteo Berrettini 1112

39. Lorenzo Sonego 1105

66. Matteo Arnaldi 840

110. Marco Cecchinato 582

121. Fabio Fognini 532

126. Luca Nardi 519

142. Giulio Zeppieri 442

143. Flavio Cobolli 442

157. Andrea Vavassori 382

162. Raul Brancaccio 371

167. Francesco Passato 356

194. Mattia Bellucci 316

195. Franco Agamenone 315

199. Riccardo Bonadio 310

Foto: LaPresse