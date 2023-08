Calendario Europei atletica U20 oggi: orari 7 agosto, programma, tv, streaming

Tutto pronto al Givat Ram Stadium di Gerusalemme per la prima giornata dei Campionati Europei Under 20 di atletica leggera 2023. Day-1 dedicato esclusivamente a batterie e turni di qualificazione, senza titoli in palio, con 37 azzurri subito impegnati per andare a caccia di un posto in finale nella rassegna continentale giovanile in Israele.

L’osservato speciale di oggi in chiave azzurra sarà il campione europeo U18 in carica Mattia Furlani, pronto a disputare in mattinata le qualificazioni del salto in lungo. Debuttano in questa manifestazione tra gli altri anche Francesco Inzoli sempre nel lungo, Erika Saraceni e Greta Donato nel triplo, Simone Bertelli nel salto con l’asta e Alice Pagliarini nei 100 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della prima giornata degli Europei Under 20 di atletica leggera 2023. L’evento sarà visibile in diretta streaming su allathletics.tv, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della sessione pomeridiana. Gli orari sono italiani (in Israele sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI UNDER 20 ATLETICA OGGI

Lunedì 7 agosto

07.15 3000 siepi (femminile), batterie

07.25 Salto in alto (femminile), qualificazioni

07.35 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

07.50 Lancio del martello (femminile), qualificazioni

08.03 3000 metri (maschile), batterie

08.40 Eptathlon, 100 ostacoli

09.10 400 metri (maschile), batterie

09.40 Eptathlon, salto in alto

09.45 400 metri (femminile), batterie

10.02 Salto in lungo (maschile), qualificazioni

15.55 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni

16.00 100 metri (maschile), batterie

16.30 100 metri (femminile), batterie

17.00 Eptathlon, getto del peso

17.10 110 ostacoli, batterie

17.50 Salto triplo (femminile), qualificazioni

18.00 100 ostacoli, batterie

18.28 Lancio del disco (maschile), qualificazioni

18.40 1500 metri (femminile), batterie

19.00 1500 metri (maschile), batterie

19.25 100 metri (maschile), semifinali

19.40 100 metri (femminile), semifinali

20.10 Eptathlon, 200 metri

PROGRAMMA EUROPEI UNDER 20 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: allathletics.tv

Diretta Live testuale: OA Sport a partire dalle ore 15.55.

Foto: Lapresse