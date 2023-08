Atletica, nuovo evento globale nel 2026? L’annuncio di Coe

Come riportato da insidethegames.biz, il presidente di World Athletics, Sebastian Coe, nel corso di una conferenza stampa in vista dei Mondiali di atletica, ha svelato ulteriori dettagli sul format del nuovo evento globale in programma nel 2026.

Si tratterà di una stagione senza Olimpiadi, né Mondiali, con gli Europei come unico evento di rilievo internazionale, quindi proprio nel 2026 verrà lanciato questo terzo evento globale, che punterà a coinvolgere il meglio dell’atletica mondiale.

Non è stato ancora definito il tutto, ma l’idea è quella di programmare “due o tre serate di atletica di alta qualità che si concentri sul meglio. Non ci sarà un gran numero di partecipanti, e non ci saranno batterie“. Si tratterà di “due o tre giorni ricchi di azione e, senza vergogna, progettati per la tv“.

Foto: LaPresse