Atletica, Mondiali 2023: Yeman Crippa 11° nei 10.000 metri, tris iridato per l’ugandese Cheptegei

Prestazione abbastanza negativa e al di sotto delle aspettative da parte di Yeman Crippa, che ha chiuso solo 11° nei 10.000 metri ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera in quel di Budapest. L’italo-etiope, campione europeo in carica su questa distanza, non ha trovato il cambio di passo necessario per restare a contatto con il gruppone di testa nel momento in cui gli africani di punta hanno cominciato a fare davvero sul serio.

28’16″40 il tempo di Crippa al termine di una finale come di consueto abbastanza tattica nei primi chilometri e quindi priva di grandi exploit a livello cronometrico. Il 26enne trentino termina qui di fatto una stagione deludente in pista, con la prospettiva di cominciare a concentrarsi sempre di più sulla Maratona in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Tris iridato strepitoso sui 10.000 per l’ugandese Joshua Cheptegei, che ha trionfato in 27’51″42 bruciando in volata il keniano Daniel Simiu Ebenyo (27’52″60) e l’etiope Selemon Barega (27’52″72). Ai piedi del podio l’etiope Berihu Aregawi ed il keniano Benard Kibet in quarta e quinta piazza.

Foto: Lapresse