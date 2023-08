Atletica, Mondiali 2023: Sabbatini e Cavalli approdano in semifinale sui 1500, eliminata Vissa col personale

Proseguono gli alti e bassi dell’Italia nella prima giornata dei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera a Budapest. Le batterie dei 1500 metri femminili hanno promosso due azzurre (Gaia Sabbatini e Ludovica Cavalli) al turno successivo, mentre Sintayehu Vissa ha mancato di poco l’appuntamento con le semifinali sfoderando comunque un’ottima prestazione.

Qualificazione centrata in scioltezza da Sabbatini, sempre nel gruppo di testa e abile nello sprint finale a conquistare la quarta piazza nella seconda batteria con il crono di 4’03″04 fornendo dei segnali incoraggianti in vista delle semifinali di domani, dove proverà a migliorare il personale per andare a caccia di un posto nella finalissima.

Bilancio agrodolce invece per Vissa, capace di ritoccare il primato personale di 32 centesimi con un ottimo 4’01″66 non sufficiente però per superare il turno. L’italo-etiope è arrivata infatti settima nella terza batteria (a 21 centesimi dalla top6 che valeva la qualificazione), perdendo qualche metro di troppo nel penultimo giro dalle prime 6 e non riuscendo per un soffio a completare la rimonta sul rettilineo conclusivo.

Quarta e ultima heat che ha sorriso infine all’Italia grazie al sesto posto di Cavalli, brava a gestire intelligentemente l’ultimo giro tagliando il traguardo con un discreto 4’03″81 ed entrando tra le 24 semifinaliste della rassegna iridata in Ungheria. Miglior tempo assoluto contando tutte e quattro le batterie per la keniana Nelly Chepchirchir in 4’00″87 davanti alla statunitense Sinclaire Johnson e all’etiope Birke Haylom.

Foto: Lapresse