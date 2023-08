Atletica, Ludovica Cavalli: “Felice della mia prestazione”; Sintayehu Vissa: “Il personale è arrivato, peccato non essere in semifinale”

Andate in archivio le quattro batterie dei 1500 metri femminili di questa prima giornata dei Mondiali 2023 di atletica leggera a Budapest (Ungheria). Nel chilometro e mezzo, oltre a Gaia Sabbatini, presenti le altre due azzurre Sintayehu Vissa e Ludovica Cavalli.

Peccato per la friulana che ha chiuso al settimo posto, nonostante una bella rimonta nel finale, che le ha sì permesso di migliorare il primato personale. Ha vinto la heat Chepchirchir con 4’00″87, seconda la statunitense Johnson con 4’01″09, terza Haylom con 4’01″12, poi Snowden, Perez e Hall. Vissa ha siglato il tempo di 4’01″66.

“Ci ho provato, non sono stanca pur avendo fatto il personale. Ho un po’ subito qualche colpo dell’irlandese che mi ha fatto perdere il ritmo, mi dispiace molto per questo risultato perché avrei voluto disputare la semifinale. Voltiamo pagina“, ha commentato amaramente Vissa.

Missione compiuta, invece, per Cavalli. La ligure ha centrato l’obiettivo della qualificazione in semifinale chiudendo al sesto posto la quarta batteria. A fare la voce grossa è stata Meshesha in 4’03″47, secondo posto per Hull con 4’03″50, terza Mageen con 4’03″52, poi McGee, Tracey e poi la nostra portacolori in 4’03″81. “Sono veramente contenta di questa prestazione, ho ricevuto un po’ di colpi all’inizio, ma sono riuscita a farmi rispettare. Volevo fare bene questo 1500 e ora vediamo in semifinale. Farò anche i 5000? Vedremo, vorrei gareggiare anche in quella prova“.

Foto: Grana/FIDAL