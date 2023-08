Atletica, Mondiali 2023: il medagliere di OA Sport. Tutti i podi gara per gara. Italia con 4 medaglie

OA Sport ha stilato le proprie previsioni, delineato tutti i podi gara per gara e il medagliere dei Mondiali 2023 di atletica legegera. La nostra redazione ha previsto 4 medaglie per l’Italia, adottando una visione molto conservativa e rimanendo con i piedi per terra: medaglie d’argento per Larissa Iapichino nel salto in lungo e per Gianmarco Tamberi nel salto in altro, bronzo per Massimo Stano nella 35 km di marcia, oro per l’outsider Francesco Fortunato nella 20 km di marcia.

L’Italia chiuderebbe all’ottavo posto nel medagliere. Sarebbe un risutlato decisamente notevole e da elogiare, con la consapevolezza che la nostra Nazionale potrebbe fare anche meglio vista la presenza di atleti di lusso come Marcell Jacobs, Zane Weir e Leonardo Fabbri, Mattina Furlani, Antonella Palmisano, la 4×100 maschile e altri azzurri dalle elevata potenzialità. Potrebbe però anche succedere di chiudere con un bottino inferiore, vista l’elevata concorrenza prevista a Budapest.

Gli USA dovrebbero dominare con ben 14 ori e 30 medaglie complessive, precedendo Kenya (4 ori) e poi un terzetto a tre titoli formato da Etiopia, Giamaica e Norvegia. Due ori per il Giappone e uno per la Cina, che sarebbe davanti all’Italia per un bronzo in più. Di seguito il medagliere e i podi dei Mondiali 2023 di atletica secondo le previsioni di OA Sport.

MEDAGLIERE MONDIALI ATLETICA 2023 SECONDO OA SPORT

# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. USA 14 9 7 30 2. Kenya 4 5 5 14 3. Etiopia 3 5 2 10 4. Giamaica 3 3 6 12 5. Norvegia 3 1 0 4 6. Giappone 2 2 1 5 7. Cina 1 2 2 5 8. Italia 1 2 1 4 9. Paesi Bassi 1 1 2 4 10. Polonia 1 1 1 3 11. Canada 1 1 0 2 11. Grecia 1 1 0 2 13. Uganda 1 0 2 3 14. Bahamas 1 0 1 2 15. Bahrain 1 0 0 1 15. Qatar 1 0 0 1 15. Perù 1 0 0 1 15. Svezia 1 0 0 1 15. Portogallo 1 0 0 1 15. Ucraina 1 0 0 1 15. Serbia 1 0 0 1 15. Venezuela 1 0 0 1 15. Porto Rico 1 0 0 1 15. Svezia 1 0 0 1 15. Repubblica Ceca 1 0 0 1 15. Marocco 1 0 0 1 27. Gran Bretagna 0 6 2 8 28. Australia 0 2 2 4 29. Cuba 0 2 1 3 30. Costa d’Avorio 0 1 1 2 31. Finlandia 0 1 0 1 31. Repubblica Dominicana 0 1 0 1 31. Lituania 0 1 0 1 31. Grenada 0 1 0 1 31. Spagna 0 1 0 1 36. Germania 0 0 2 2 37. Filippine 0 0 1 1 37. Slovenia 0 0 1 1 37. Botswana 0 0 1 1 37. Sudafrica 0 0 1 1 37. Spagna 0 0 1 1 37. Brasile 0 0 1 1 37. Nuova Zelanda 0 0 1 1 37. Austria 0 0 1 1 37. Ungheria 0 0 1 1 37. Croazia 0 0 1 1 37. Algeria 0 0 1 1

PODI MONDIALI ATLETICA 2023 SECONDO OA SPORT

MASCHILE:

100 METRI:

1. Fred Kerley (USA)

2. Ferdinand Omanyala (Kenya)

3. Christian Coleman (USA)

200 METRI:

1. Noah Lyles (USA)

2. Erriyon Knighton (USA)

3. Letsile Tebogo (Botswana)

400 METRI:

1. Steven Gardiner (Bahamas)

2. Michael Norman (USA)

3. Wayde van Niekerk (Sudafrica)

800 METRI:

1. Emmanuel Korir (Kenya)

2. Emmanuel Wanyonyi (Kenya)

3. Djamel Sedjati (Algeria)

1500 METRI:

1. Jakob Ingebrigtsen (Norvegia)

2. Timothy Cheruiyot (Kenya)

3. Abel Kipsang (Kenya)

5000 METRI:

1. Jakob Ingebrigtsen (Norvegia)

2. Mohamed Katir (Spagna)

3. Joshua Cheptegei (Uganda)

10000 METRI:

1. Joshua Cheptegei (Uganda)

2. Selemon Barega (Etiopia)

3. Nicholas Kimeli (Kenya)

100 OSTACOLI:

1. Grant Holloway (USA)

2. Rasheed Broadbell (Giamaica)

3. Daniel Roberts (USA)

400 OSTACOLI:

1. Karsten Warholm (Norvegia)

2. Rai Benjamin (USA)

3. Alison dos Santos (Brasile)

3000 SIEPI:

1. Soufiane El Bakkali (Marocco)

2. Lamecha Girma (Etiopia)

3. Leonard Bett (Kenya)

SALTO IN ALTO:

1. Mutaz Essa Barshim (Qatar)

2. Gianmarco Tamberi (Italia)

3. JuVaughn Harrison (USA)

SALTO CON L’ASTA:

1. Armand Duplantis (Svezia)

2. Chris Nilsen (USA)

3. Ernest Obiena (Filippine)

SALTO IN LUNGO:

1. Miltiadis Tentoglou (Grecia)

2. Tajay Gayle (Giamaica)

3. Marquis Dendy (USA)

SALTO TRIPLO:

1. Pedro Pablo Pichardo (Portogallo)

2. Lazaro Martinez (Cuba)

3. Jaydon Hibbert (Giamaica)

GETTO DEL PESO:

1. Ryan Crouser (USA)

2. Joe Kovacs (USA)

3. Tomas Walsh (Nuova Zelanda)

LANCIO DEL DISCO:

1. Daniel Stahl (Svezia)

2. Mykolas Alekna (Lituania)

3. Lukas Weisshaidinger (Austria)

LANCIO DEL MARTELLO:

1. Wojciech Nowicki (Polonia)

2. Pawel Fajdek (Polonia)

3. Bence Halasz (Ungheria)

TIRO DEL GIAVELLOTTO:

1. Jakub Vadlejch (Repubblica Ceca)

2. Anderson Peters (Grenada)

3. Julian Weber (Germania)

20 KM DI MARCIA:

1. Francesco Fortunato (Italia)

2. Toshikazu Yamanishi (Giappone)

3. Koki Ikeda (Giappone)

35 KM DI MARCIA:

1. Satishi Maruo (Giappone)

2. Tomohiro Noda (Giappone)

3. Massimo Stano (Italia)

MARATONA:

1. Tamirat Tola (Etiopia)

2. Titus Kipruto (Kenya)

3. Tsegaye Getachew (Etiopia)

4X100:

1. USA

2. Gran Bretagna

3. Giamaica

4X400:

1. USA

2. Giamaica

3. Gran Bretagna

DECATHLON:

1. Damian Warner (Canada)

2. Sander Skotheim (Norvegia)

3. Leo Neugebauer (Germania)



FEMMINILE:

100 METRI:

1. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Giamaica)

2. Marie-Josée Ta Lou (Costa d’Avorio)

3. Shericka Jackson (Giamaica)

200 METRI:

1. Shericka Jackson (Giamaica)

2. Dina Asher-Smith (Gran Bretagna)

3. Marie-Josée Ta Lou (Costa d’Avorio)

400 METRI:

1. Salwa Eid Naser (Bahrain)

2. Marileidy Paulino (Repubblica Dominicana)

3. Shaunae Miller-Uibo (Bahamas)

800 METRI:

1. Athing Mu (USA)

2. Keely Hodgkinson (Gran Bretagna)

3. Mary Moraa (Kenya)

1500 METRI:

1. Faith Kipyegon (Kenya)

2. Sifan Hassan (Paesi Bassi)

3. Frewyeni Hailu (Etiopia)

5000 METRI:

1. Faith Kipyegon (Kenya)

2. Gudaf Tsegay (Etiopia)

3. Sifan Hassan (Paesi Bassi)

10000 METRI:

1. Gudaf Tsegay (Etiopia)

2. Letesenbet Gidey (Etiopia)

3. Sifan Hassan (Paesi Bassi)

100 OSTACOLI:

1. Jasmine Camacho-Quinn (Porto Rico)

2. Nia Ali (USA)

3. Kendra Harrison (USA)

* Tobi Amusan (Nigeria) al momento non ha il via libera per correre. Fosse ai blocchi di partenza sarebbe la nostra favorita per il titolo.

400 OSTACOLI:

1. Femke Bol (Paesi Bassi)

2. Shamier Little (USA)

3. Dalilah Muhammad (USA)

3000 SIEPI:

1. Beatrice Chepkoech (Kenya)

2. Jackline Chepkoech (Kenya)

3. Peruth Chemutai (Uganda)

SALTO IN ALTO:

1. Yaroslava Mahuchikh (Ucraina)

2. Nicola Olyslagers (Australia)

3. Eleanor Patterson (Australia)

SALTO CON L’ASTA:

1. Katie Moon-Nageotte (USA)

2. Wilma Murto (Finlandia)

3. Tina Sutej (Slovenia)

SALTO IN LUNGO:

1. Ivana Vuleta (Serbia)

2. Larissa Iapichino (Italia)

3. Ackelia Smith (Giamaica)

SALTO TRIPLO:

1. Yulimar Rojas (Venezuela)

2. Leyanis Perez (Cuba)

3. Liadagmis Povea (Cuba)

GETTO DEL PESO:

1. Chase Ealey (USA)

2. Maggie Ewen (USA)

3. Gong Lijiao (Cina)

LANCIO DEL DISCO:

1. Valaria Allman (USA)

2. Feng Bin (Cina)

3. Sandra Perkovic (Croazia)

LANCIO DEL MARTELLO:

1. Brooke Anderson (USA)

2. Camryn Rogers (Canada)

3. DeAnna Price (USA)

TIRO DEL GIAVELLOTTO:

1. Haruka Kitaguchi (Giappone)

2. Mackenzie Little (Australia)

3. Kelsey-Lee Barber (Australia)

20 KM DI MARCIA:

1. Liu Hong (Cina)

2. Yang Jiayu (Cina)

3. Maria Perez (Spagna)

35 KM DI MARCIA:

1. Kimberly Garcia-Leon (Perù)

2. Antigoni Drisbioti (Grecia)

3. Qieyang Shijie (Cina)

MARATONA:

1. Amane Beriso Shankule (Etiopia)

2. Gotytom Gebreslase (Etiopia)

3. Rosemary Wanjiru (Kenya)

4X100:

1. Giamaica

2. USA

3. Gran Bretagna

4X400:

1. USA

2. Gran Bretagna

3. Giamaica

EPTATHLON:

1. Anna Hall (USA)

2. Katarina Johnson-Thompson (Gran Bretagna)

3. Adrianna Sulek (Polonia)

MISTA:

4×400:

1. USA

2. Gran Bretagna

3. Giamaica

Foto: Lapresse